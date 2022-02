Sony presenta LinkBuds, la nuova frontiera delle cuffie

I LinkBuds sono perfetti per l’uso quotidiano. Grazie al grado di protezione IPX4

, sono a prova di schizzi e sudore, perciò è possibile utilizzarli in qualsiasi situazione. La carica, inoltre, dura un’intera giornata lavorativa, con 5,5 ore

di autonomia e ulteriori 12 ore

di ricarica se riposti nell’elegante e compatta custodia. Nelle giornate più impegnative e frenetiche, soli 10 minuti di ricarica offrono fino a 90 minuti di riproduzione.

lancia sul mercato i nuovissimi, caratterizzati da un esclusivo design ad anello e consentono di riprendere il contatto con il mondo esterno in qualsiasi momento, senza compromettere l'esperienza di ascolto. La parte centrale dell'unità driver ad anello di nuova progettazione lascia scoperta l'area del diaframma per offrire trasparenza sonora e permettere una chiara percezione dei suoni esterni. In questo modo, è possibile sentire cosa succede nell'ambiente circostante anche se si è al telefono oppure parlare con gli amici mentre si ascolta la propria canzone preferita.Ultra compatti ed ergonomici, i LinkBuds. Con un peso di circa quattro grammi, sono un capolavoro di miniaturizzazione. A differenza degli auricolari tradizionali, la superficie protettiva che copre l'area del diaframma è integrata all'interno della struttura per risparmiare spazio.Per offrire massima chiarezza alle conversazioni telefoniche, i LinkBuds sono poi dotati di, che garantisce l'elaborazione avanzata dei segnali vocali. L'algoritmo di riduzione del rumore di Sony è stato sviluppato con il supporto del machine learning con intelligenza artificiale (IA), utilizzando oltre 500 milioni di campioni di voci per eliminare i rumori ambientarli e rilevare la voce in modo chiaro. In questo modo è possibile ascoltare nitidamente gli interlocutori, anche nelle situazioni più rumorose.I LinkBuds si possono usare ovunque e anche quando si hanno le mani impegnate. Grazie, la musica viene automaticamente messa in pausa non appena si comincia a dialogare con qualcuno. Una volta terminata la conversazione, la musica riparte in automatico. Non è quindi necessario usare alcun comando. Le funzioni vocali "hands-free", inoltre, consentono di richiedere informazioni, chiamare gli amici, impostare promemoria e altro ancora usando l'assistente vocale che si preferisce. Basta dire "OK Google" o "Alexa".I LinkBuds supportano la nuova utile funzionalità Fast Pair di Google, che permette di associare i dispositivi Android con grande facilità e anche di ritrovare gli auricolari quando non ci si ricorda dove li si è lasciati. Swift Pair consente di associare in modo rapido e semplice i LinkBuds