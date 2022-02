Xiaomi celebra l’arrivo in Italia della serie Redmi Note 11 con la campagna “Supera ogni sfida”

Redmi Note 11 e Redmi Note 11S sono disponibili su mi.com, Amazon, presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di elettronica di consumo. Redmi Note 11 al prezzo di 229,9€ per la configurazione da 4GB+64GB e a 249,9€ per la variante da 4GB+128GB. Quest’ultima versione sarà anche acquistabile nei principali negozi di telefonia mobile. Redmi Note 11S invece al prezzo di 279,9€ per la versione da 6GB+64GB e a 299,9€ per la variante da 6GB+128GB. Dalle ore 13.00 del 18 febbraio, per 48h, Redmi Note 11 da 4GB+64GB sarà acquistabile su mi.com e Amazon al prezzo early bird di 179,9€, mentre Redmi Note 11S nella versione da 6GB+64GB al prezzo di 249,9€.



Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G saranno acquistabili da marzo online su mi.com e Amazon o presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di elettronica di consumo. Redmi Note 11 Pro al prezzo di 329,9€ per la configurazione da 6GB+64GB e a 349,9€ per la variante da 6GB+128GB. La versione 5G da 6GB+128GB si potrà acquistare a 379,9€ mentre quella da 8GB+128GB a 399,9€. Redmi Note 11 Pro 5G da 6GB+128GB sarà disponibile anche nei principali negozi di telefonia mobile.

In occasione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia di smartphone Xiaomi lancia la campagna 'Supera ogni sfida' che vede come protagonisti i volti del team di art4sport, nota Associazione ONLUS che si occupa di supportare e promuovere lo sport agonistico in favore del benessere fisico e psicologico di ragazzi con disabilità portatori di protesi di arto. art4sport nasce, infatti, ispirandosi alla storia di, una bambina con tante passioni, tra cui quella per la scherma che, dall'età di undici anni, si è trovata ad affrontare numerose sfide per praticare il suo amato sport, fino a raggiungere molteplici traguardi, tra cui la medaglia d'oro alle paralimpiadi di Rio 2016 e di Tokyo 2020. L'energia e la determinazione di questi ragazzi è diventata un modello di riferimento per tantissimi giovani. Per questo Xiaomi li ha scelti per raccontare 5 storie fantastiche,, con il desiderio di far capire alle persone che il proprio punto debole può diventare ciò di cui vanno più fieri.Edoardo Giordan, Elisa Spediacci, Emanuele Lambertini, Riccardo Bagaini e Vittoria Bianco, sono i volti della campagna digital che, partendo dalle caratteristiche di punta della serie Redmi Note 11, mira a valorizzare le storie di atleti paralimpici che si sono trovati e si trovano ad affrontare importanti sfide quotidiane raggiungendo grandi obiettivi grazie al proprio entusiasmo, all'energia e alla voglia di fare sempre meglio che li contraddistingue.