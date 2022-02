Asus ha annunciato la disponibilità di ZenWiFi AX Hybrid (XP4)

ASUS ha annunciato il debutto sul mercato italiano di ZenWiFi AX Hybrid (XP4), il nuovo sistema integrato powerline e mesh router WiFi 6 (802.11ax) dual-band con capacità di backhaul HomePlug AV2 MIMO.ZenWiFi AX Hybrid offre anzitutto elevate velocità WiFi 6 combinate, con prestazioni fino a 1.800 Mbps. Ma incorpora anche la tecnologia, che può fornire connessioni di backhaul su rete elettrica con performance fino a 1.300 Mbps tra il router principale e i nodi mesh, utilizzando la rete elettrica domestica standard. Questa tecnologia ibrida garantisce così un segnale WiFi veloce ed affidabile in tutta la casa, con una copertura stimata fino aZenWiFi AX Hybrid consente un posizionamento completamente flessibile dei nodi, poiché è sufficiente collegarli ad una presa di corrente per stabilire una connessione di tipo backhaul. Questo rende ZenWiFi AX Hybrid molto facile da installare, anche per utenti inesperti. Il sistema è anche estremamente facile da configurare e da gestire, grazie allaed una gestione intuitiva della propria rete tramite l'app ASUS Router.è disponibile inad un prezzo consigliato al pubblico die in confezione conSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita