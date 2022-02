Cooler Master presenta la tastiera meccanica wireless CK721

ha lanciato sul mercato, una tastiera meccanica wireless progettata sia per l’utilizzo quotidiano in ufficio che per il gaming.CK721 è utilizzabile sia in modalità cablata sia wireless: è possibile scegliere tra la connettività cablata di tipo C oppure wireless: 2,4 GHz per un input quasi privo di lag, oppure Bluetooth 5.1 per una connettività rapida e stabile entro un raggio di 10 metri. In modalità Bluetooth,consente agli utenti di accoppiare 3 profili distinti con 3 dispositivi diversi, permettendo il passaggio graduale tra di loro. Il cavo di tipo C rimovibile e il design ibrido wireless consentono invece di scegliere una configurazione con o senza fili in base alle proprie esigenze. Questa tecnologia wireless "ibrida" rende iluna versatile tastiera “work and play".Il quadrante di precisione a 3 vie offre il controllo completo dell’audio e del volume dei contenuti multimediali e della retroilluminazione a LED con un sola rotazione o una semplice pressione della rotellina, personalizzabile tramite il software MasterPlus+.è dotata di un poggiapolsi morbido realizzato in tessuto a basso attrito per una comodità assoluta durante le lunghe sessioni di gioco insieme a un layout e un design compatti al 65%, perfetti per l'uso in movimento con dispositivi mobili e laptop. CK721 è progettata pensando a un'estetica semplice e pulita e a una lunga durata. È dotata di un coperchio superiore in alluminio sabbiato rimovibile premium, facilmente rimovibile per la pulizia e personalizzazioni future, copri tasti ergonomici e un layout del formato 65%.È inoltre dotata di piedini per tastiera regolabili in due fasi, che consentono di impostare la tastiera su tre angoli diversi.è virtualmente compatibile con ogni dispositivo moderno, a partire da Windows 8 e versioni successive, Mac OS X, iOS e Android. E per la massima comodità, è possibile passare facilmente da un dispositivo all'altro premendo semplicemente un tasto.Dotata di una batteria da 2000 mAh, CK721 offre fino a 73 ore di utilizzo se connessa tramite Bluetooth e fino a 14 ore se connessa tramite wireless a 2,4 GHz (con LED spenti).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita