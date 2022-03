Vasco Translator V4, il traduttore universale che permette di tradurre voce, foto e testi

Il nuovo Vasco Translator V4 sarà disponibile in primavera presso i rivenditori autorizzati e le principali piattaforme di ecommerce ad un prezzo di prevendita di 349 Euro IVA inclusa.

presenterà, una novità unica nel comparto dei traduttori universali in occasione del Mobile World Congress di Barcellona (stand 5D95, padiglione 5, piano terra).Il nuovo traduttore universale, dotato di un design robusto, moderno e tascabile, permette di tradurre comodamente voce, foto e persino testi, novità quest'ultima davvero rivoluzionaria sul mercato. Supportando ben 108 lingue, offre a tutti la possibilità di sentirsi ovunque un vero cittadino del mondo grazie all'opportunità di comprendere ed essere compresi da oltre il 90% della popolazione mondiale.Punto di forza del dispositivo è la SIM in dotazione che, grazie all'accordo con i principali operatori globali, offreper usufruire della traduzione in 200 paesi,e sottostare a piani tariffari locali. Vasco Electronics ècosa che lo rende particolarmente apprezzato da viaggiatori, manager, operatori sanitari, forze dell'ordine e insegnanti.Vasco Translator V4 non teme gli imprevisti e le condizioni avverse: è resistente alla polvere, agli schizzi, alla pioggia e agli urti diventando così il compagno di viaggio ideale. Grazie all'expertise di un team di appassionati, il nuovo dispositivo assicura traduzioni cristalline e di perfetta comprensione anche negli ambienti più rumorosi, come ad esempio strade trafficate o stazioni ferroviarie. Anche nelle giornate più frenetiche l'utilizzo di Vasco Translator V4 garantisce semplicità d'uso e una visualizzazione ottimale grazie allo schermo di grandi dimensioni che permette di interagire velocemente con l'interfaccia.