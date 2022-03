Panasonic annuncia il nuovo proiettore LCD da 20.000 lm

PT-MZ20K





ha presentato il proiettore LCD da 20.000 lmpensato per l'utilizzo in contesti aziendali, in auditorium e in ambienti ibridi dove ci sia la necessità di realizzare schermi di dimensioni importanti e ad alta luminosità.Grazie ad un telaio compatto e leggero da 22,3 kg di peso e un funzionamento silenzioso (36dB),. Le esclusive tecnologie sviluppate da Panasonic assicurano un notevole risparmio di tempo, riducendo la complessità, l'impegno e i costi di installazione.Il PT-MZ20K vanta una tecnologia ottica di precisione con nuovi pannelli LCD da 1" ed è pensato per assicurare un equilibrio ottimale fra luminosità elevata e realismo dei colori. Lagarantisce la massima resa della sorgente luminosa. Questa luminosità aggiuntiva consente di migliorare l'accuratezza dei colori, riproducendo immagini vivide e qualitativamente molto elevate. Utilizzata insieme al contrasto dinamico, che analizza il contenuto video e regola l'output luminoso in linea con i requisiti di contrasto, la funzionalità Pure White Generator assicura una chiara visibilità delle immagini in ogni condizione.Facile da installare,, compatibili con i segnali 4K e con i comandi CEC che consentono di controllare l'accensione e lo spegnimento del dispositivo sorgente o del sistema di presentazione wireless di Panasonic,Ulteriori risparmi di tempo derivano da caratteristiche quali:, che supporta la configurazione IP da smartphone senza alimentazione; app Smart Projector Control, con autofocus tramite la videocamera di uno smartphone; kit di upgrade preinstallati per Geometry Manager Pro; funzione Information Monitor per visualizzare lo stato del proiettore in modalità Stand-by. Grazie alla compatibilità con una vasta gamma di obiettivi Panasonic, quale ad esempio l'obiettivo zooma offset zero, il PT-MZ20K è il proiettore ideale anche per applicazioni di digital signage o per l'utilizzo in musei e in ambienti entertainment.Il proiettore PT-MZ20K sarà disponibile da dicembre 2022.