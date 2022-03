realme GT NEO 3: ricarica il 50% di batteria in 5 minuti con 150W

ha presentato al MWC di Barcellona il, uno smartphone dotato di una ricaricacapace di raggiungere il 50% in 5 minuti con 150W. La ricarica rapida nel campo degli smartphone è una delle innovazioni più significative degli ultimi anni e ha cambiato le abitudini dei consumatori su come ricaricano e utilizzano il telefono.In passato, gli smartphone realme erano dotati della tecnologiain grado di offrire agli utenti una potenza di ricarica compresa tra 18W e 65W, raggiungendo una ricarica completa in 35 minuti. Questo nuovo dispositivo invece sarà in grado di raggiungere il 50% di ricarica in soli 5 minuti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita