iPhone SE sarà disponibile nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB, nei colori mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED, a partire da €529 .

. In Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Regno Unito, negli Stati Uniti e in più di altri 30 Paesi e territori sarà possibile preordinare iPhone SE a partire dalle 05:00 (PDT) di venerdì 11 marzo, con disponibilità a partire da venerdì 18 marzo.

È possibile acquistare iPhone SE versando € 22,04 al mese su apple.com/it/store, tramite l'app Apple Store e presso gli Apple Store.

al mese su apple.com/it/store, tramite l'app Apple Store e presso gli Apple Store. iPhone SE è disponibile anche presso i rivenditori autorizzati Apple e alcuni operatori.

Apple offre ai clienti numerosi servizi nei negozi e online. Dal servizio personalizzato di supporto e consulenza da parte del team di Apple Specialist alle comode opzioni di consegna e ritiro, il posto migliore per acquistare i nostri prodotti è negli Apple store e su apple.com/it/store.

Introdotto per la prima volta su iPhone 13, arriva ora anche su iPhone SE e migliora qualsiasi esperienza, dall'apertura delle app alla gestione di azioni più impegnative in tutta facilità. Il chip A15 Bionic ha la CPU 6-core, la più veloce in uno smartphone, con due high-performance core e quattro high-efficiency core: iPhone SE è fino a 1,8 volte più veloce rispetto a iPhone 8 e ancora più veloce rispetto ai modelli precedenti Il Neural Engine 16-core è in grado di eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo, permettendo calcoli di machine learning più veloci nelle app di terze parti e l'arrivo, anche su iPhone SE, di funzioni come Testo attivo nell'app Fotocamera con iOS 15 e la dettatura on-device. Perfetto per fotografia, videogiochi ed esperienze in realtà aumentata, il chip A15 Bionic rende tutto più fluido. Progettato per garantire la massima efficienza, A15 Bionic e la stretta integrazione con iOS 15 per garantire una maggiore autonomia su iPhone SE. Anche con un design compatto e con nuove tecnologie come il 5G, iPhone SE garantisce una durata della batteria superiore rispetto alla generazione precedente e ai modelli di iPhone da 4,7" meno recenti. iPhone SE è compatibile con i caricabatterie certificati Qi wireless e supporta anche la ricarica rapida. iPhone SE introduce un sistema di fotocamere completamente nuovo reso possibile dal chip A15 Bionic, con un grandangolo da 12MP e diaframma ƒ/1.8 che offre incredibili funzioni di fotografia computazionale. La connettività 5G permette di sfruttare al meglio le tecnologie wireless di ultima generazione, con upload e download più veloci, una minore latenza e esperienze migliori in un numero ancora maggiore di situazioni: come vedere i propri familiari nelle chiamate FaceTime HD ad altissima qualità, anche quando si usano i dati cellulare invece del Wi-Fi. Con iOS 15, SharePlay in 5G rende possibili potenti esperienze condivise, durante una chiamata FaceTime. Inoltre, il consumo intelligente dei dati permette di risparmiare la batteria passando automaticamente alle reti LTE quando la velocità del 5G non è indispensabile. Entro la fine dell'anno la compatibilità con le reti 5G verrà ulteriormente ampliata, con oltre 200 gestori in più di 70 mercati e territori. Il nuovo dispositivo è dotato di serie di iOS 15.