M1 Ultra: il nuovo potente chip firmato Apple

completa la famiglia di chip M1.

Apple ha svelatocheCon UltraFusion, l'innovativa architettura di packaging Apple che interconnette il die di due chip M1 Max per creare un SoC (system on a chip) con livelli senza precedenti di prestazioni e capacità, M1 Ultra offre un'innovativa potenza di elaborazione al nuovo Mac Studio mantenendo prestazioni per watt all'avanguardia nel settore.La nuova architettura SoC racchiude 114 miliardi di transistor,M1 Ultra può essere configuratounificata a larghezza di banda elevata e bassa latenza, accessibile dalla CPU 20-core, dalla GPU 64-core e dal Neural Engine 32-core; M1 Ultra offre prestazioni straordinarie per gli sviluppatori che compilano codice, per gli artisti che lavorano in ambienti 3D enormi, che prima erano impossibili da renderizzare, e per i professionisti del video che possono ora transcodificare video in ProRes fino a 5,6 volte più velocemente rispetto a un Mac Pro 28-core con Afterburner."M1 Ultra rappresenta un'ulteriore rivoluzione per i chip Apple che ancora una volta sconvolgerà il settore dei PC. Connettendo due die dei chip M1 Max con la nostra architettura di packaging UltraFusion, siamo in grado di far raggiungere al chip Apple risultati senza precedenti". "Con la sua potente CPU, una GPU formidabile, un incredibile Neural Engine, l'accelerazione hardware ProRes e un'enorme quantità di memoria unificata, M1 Ultra completa la famiglia M1 ed è il chip più potente e capace al mondo per un personal computer."