Apple svela i nuovi Mac Studio e Studio Display

Apple ha presentato

e

, un nuovo computer desktop e display pensati per fornire a ogni utente tutto il necessario per creare la postazione di lavoro che ha sempre sognato.

Con il chip M1 Max e il nuovo

Mac Studio h

I nuovi Mac Studio e Studio Display sono disponibili da oggi su apple.com/it/store e tramite l'app Apple Store. Le consegne inizieranno venerdì 18 marzo, quando saranno disponibili anche in alcuni Apple Store e Rivenditori Autorizzati Apple.

Mac Studio è in vendita a partire da €2.349 . Ulteriori opzioni di configurazione sono disponibili su apple.com/it/store.

a un ampio display Retina 5K da 27", una videocamera da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, e suono ad alta fedeltà con sei altoparlanti e audio spaziale.Ricavato da un unico blocco in alluminio estruso,occupa pochissimo spazio e trova posto senza problemi sotto la maggior parte dei display. Inoltre, il suo innovativo design termico rende possibile un livello straordinario di prestazioni. Lo speciale sistema con ventole su due lati, i canali dei flussi d'aria accuratamente posizionati e le oltre 4.000 perforazioni sul retro e sul fondo dello chassis guidano l'aria attraverso i componenti interni e raffreddano i chip ad alte prestazioni.Con il chip M1 Ultra, Apple fa un ulteriore balzo in avanti dotando il Mac Studio di prestazioni mozzafiato. Il chip M1 Ultra si sviluppa dall'M1 Max e integra la nuova architettura UltraFusion che collega il die di due chip M1 Max creando un SoC (system on a chip) con prestazioni e capacità senza precedenti, composto da 114 miliardi di transistor.Studio Display. 600 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e supporto per oltre un miliardo di colori grazie a cui le immagini prendono vita con dettagli spettacolari. La tecnologia True Tone regola in automatico la temperatura colore del display in base alla luce ambientale per un'esperienza di visualizzazione più naturale. Il rivestimento antiriflesso all'avanguardia permette di avere una riflettanza estremamente bassa per un maggiore comfort e una migliore leggibilità. Inoltre, negli ambienti di lavoro molto luminosi, anche alla luce diretta del sole, Studio Display offre un innovativo vetro con nanotexture opzionale. Introdotto per la prima volta su Pro Display XDR, diffonde la luce per ridurre al minimo il riflesso e offrire immagini di eccezionale qualità.Il cuore di Mac Studio è l'ultima versione del sistema operativo desktop macOS Monterey che in combinazione con i nuovi e potenti chip M1 Ultra e M1 Max, assicura prestazioni, sicurezza e produttività rivoluzionarie. FaceTime include funzioni audio e video che rendono le chiamate più naturali e realistiche, e SharePlay permette a chi ha un Mac di condividere esperienze attraverso FaceTime. Testo attivo e Ricerca visiva sono funzioni smart per recuperare utili informazioni, Safari offre una migliore organizzazione grazie ai gruppi di pannelli e i comandi rapidi portano sul Mac tutta la semplicità dell'automazione.