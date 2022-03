Oracle: ricavi totali di 10,5 miliardi di dollari, in crescita del +4%

Oracle ha annunciato i risultati del terzo trimestre del FY22. I ricavi trimestrali totali sono aumentati del +4% su base annua (+7% a valuta costate) a 10,5 miliardi di dollari. I ricavi dei servizi cloud e del supporto delle licenze sono aumentati del +5% (+8% a valuta costante) a 7,6 miliardi di dollari. I ricavi delle licenze cloud e on-premise sono aumentati del +1% (+4% a valuta costante) a 1,3 miliardi di dollari.

L’utile operativo GAAP del terzo trimestre è stato di 3,8 miliardi di dollari, in calo del -1% ma in aumento del +3% a valuta costante; quello non GAAP è stato di 4,8 miliardi di dollari, in crescita del +1% e del +4% a valuta costante. Il margine operativo GAAP è stato del 36% e il margine operativo non-GAAP del 46%. L'utile netto GAAP è stato di 2,3 miliardi di dollari e l'utile netto non-GAAP di 3,1 miliardi di dollari.



L'utile per azione GAAP del terzo trimestre è stato di 0,84 dollari, mentre l'utile per azione non-GAAP è stato di 1,13 dollari, in calo del -3% ma in aumento del +1% in valuta costante. L'utile per azione del terzo trimestre si è ridotto di 0,05 dollari principalmente a causa di un calo del prezzo delle azioni della società di sequenziamento genetico Oxford Nanopore e di una perdita operativa di Ampere, il produttore dei chip per server ARM più veloci del mondo. Oracle resta comunque fiduciosa che gli investimenti compiuti in queste due aziende tecnologiche all'avanguardia avranno un ritorno molto forte.



I ricavi differiti a breve termine sono stati pari a 7,9 miliardi di dollari. Il flusso di cassa operativo è stato di 10,4 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi.



"Nel terzo trimestre fiscale, Oracle ha conseguito una crescita del fatturato del +7% a valuta costante - il nostro più alto tasso di crescita trimestrale organica, da quando abbiamo iniziato la nostra transizione al

cloud

", ha dichiarato la CEO di Oracle, Safra Catz. "A questo forte aumento delle entrate fa riscontro anche una solida crescita dell'utile operativo non-GAAP del +4% a valuta costante, ma il punto principale da sottolineare è che la nostra crescita complessiva dei ricavi è guidata dalle nostre attività di cloud infrastrutturale (IaaS) e applicativo (SaaS), entrambe in rapida crescita. Il fatturato IaaS del terzo trimestre è infatti aumentato del +47% a valuta costante, mentre la crescita nel SaaS è stata guidata dal nostro Fusion Cloud ERP, aumentato del +35% a valuta costante, e da NetSuite ERP, cresciuto del +29% a valuta costante. Il totale del nostro business sulle infrastrutture e le applicazioni cloud è ora superiore a 11 miliardi di dollari l'anno".

