I monitor LG Ultrafine Oled Pro 2022 arrivano in Italia

ha annunciato la disponibilità per il mercato italiano deiGodendo di tutti i vantaggi della tecnologia OLED con più di 8 milioni di pixel auto-illuminanti, questi monitor garantiscono un contrasto impeccabile per immagini incredibilmente realistiche, così come richieste dai professionisti creativi.I monitor LG UltraFineOLED Pro 2022 sono disponibili su LG Online Shop e presso i distributori ufficiali LG a un prezzo consigliato al pubblicoDisponibili nei modelli da 27 e 32 pollici, i monitor OLED Pro di LG vantano schermi(3,840 x 2,160) certificati VESA DisplayHDR 400 True Black e una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e Adobe RGB con colori a 10bit, per offrire una riproduzione precisa ed efficace dei colori, come pensati da creators e editors.Grazie alle caratteristiche dei display OLED, che non hanno retroilluminazione, i nuovi monitor, per immagini dal contrasto impeccabile e prive del fastidioso effetto alone comune a molti display LCD. Con il supporto alle modalità colore HDR BT.2100 PQ e P3 PQ la serie EP950 rispetta gli standard dei professionisti che lavorano in studi grafici e di post produzione in ambito broadcasting.Progettato per i creativi,à: con le porte HDMI e DisplayPort, 3 USB 3.0 e una USB-C con Power Delivery 90W, la serie EP950 offre numerose possibilità di compatibilità con un'ampia selezione di strumenti professionali. Inoltre, grazie ad un design elegante e allo stand regolabile in altezza, inclinazione e pivot, è possibile creare una postazione di lavoro confortevole e su misura.