realme GT NEO 3 sarà lanciato in Cina il 22 marzo

presenterà il nuovo realme GT NEO 3 in Cina il prossimo 22 marzo. Questo nuovo device sarà lo smartphone con ricarica più veloce al mondoIn termini di design, realme continua a fornire un look and feel di tendenza: ispirato allo spirito delle competizioni motoristiche,che vuole omaggiare le storiche auto da corsa.Il sistema di ricarica di realme GT NEO 3 è supportato dall'UltraDart Charging Architecture (UDCA), lanciato per la prima volta al MWC 2022.La UDCA è una nuova piattaforma di ricarica che supporta la ricarica UltraDart da 100-200 W e consente al realme GT NEO 3 di. realme GT NEO 3 è anche uno dei primi smartphone alimentati dal processore MediaTek Dimensity 8100.Questo processore offre prestazioni di punta ed elevata efficienza. Come chip a 5 nm, il MediaTek Dimensity 8100 ha 8 core: quattro core CPU Cortex-A78 con clock a 2,85 GHz e quattro core CPU Cortex-A55 con clock a 2,0 GHz.