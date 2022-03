Nasce Sblind, il primo social network a kilometro zero

Nasce www.sblind.com ), ilnato per connettere tutti coloro che si trovano nella stessa area geografica.Ridefinire o meglio ridare significato al concetto Social, riportando la socialità e la società al centro del progetto. Sblind identifica in Social tutto ciò che accade in relazione al mondo con il quale l’Utente interagisce. “– dichiaraAD e cofunder della startup -”.Sblind funziona apparentemente come un normale social media. Dopo aver scaricato gratuitamente la App Sblind e aver attivato il proprio account, è possibile caricare i post o visualizzare i contenuti pubblicati dagli altri utenti. Immaginiamo di avere il paese mappato con, le nostre città/province, Sblind rappresenta la App con la quale posso scoprire 107 social differenti tra loro. L’Utente decide in quale città caricare il proprio contenuto e da quel momento il post sarà visibile a chiunque si trovi in quella città. E’ il contenuto che viene geolocalizzato, pertanto ad ogni città corrisponderanno contenuti differenti.E a proposito di contenuti: “– continua Bertuletti -”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita