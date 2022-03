Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G: arriva la nuova serie Galaxy A di Samsung

annunciato i nuovi, dispositivi ideati per offrire un pacchetto completo delle ultime innovazioni Galaxy. “Crediamo che tutti debbano avere l’opportunità di sperimentare l’impatto positivo che la tecnologia mobile può avere sulla loro vita“, ha dichiarato. “Con le ultime novità della serie Galaxy A, stiamo rendendo più accessibile che mai l’esperienza mobile avanzata e innovativa di Galaxy a un ottimo prezzo“.Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G. Il sistema quad-camera di Galaxy A53 5G è dotato di una fotocamera OIS da 64MP con tecnologia VDIS che consente di scattare foto nitide e stabili in qualsiasi momento. Allo stesso tempo, la fotocamera frontale ad alta risoluzione da 32MP assicura splendidi selfie e videochiamate di qualità.Alimentata dal nuovissimo, l’innovativa fotocamera con funzionalità basata sull’intelligenza artificiale è in grado di rendere ogni immagine fantastica, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità notturna migliorata sintetizza automaticamente fino a 12 immagini in una sola volta, in modo da rendere le foto notturne luminose e con meno rumore. E quando si registra un video in ambienti con poca luce, il frame rate della serie Galaxy A viene regolato automaticamente per creare video nitidi e luminosi.Lae i contorni del soggetto in modo più accurato grazie alla doppia fotocamera e alla potente tecnologia AI. E con la modalità Divertimento, ogni occasione può essere valorizzata con filtri ed effetti divertenti realizzati con l’obiettivo Ultra grandangolare. Per la prima volta sulla serie Galaxy A, l’opzione Rimasterizza Immagine dà nuova vita alle vecchie foto offrendo impostazioni di illuminazione e risoluzione ideali, mentre la funzionalità Gomma Oggetto rimuove elementi indesiderati sullo sfondo.