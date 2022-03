Vodafone: nuovo progetto per valorizzare e donare nuova vita ai vecchi smartphone

lancia un nuovo progetto che consente a tutti di portare in un negozio Vodafone uno smartphone usato per valorizzarlo e donargli nuova vita, contribuendo con la propria scelta alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Con questa nuova iniziativa, Vodafone rende strutturale Smart Change, il progetto lanciato a novembre 2021 con il “Green Friday” per la valutazione dell'usato e il ricondizionamento dei vecchi device.Per tutto il mese di marzo, con Vodafone Tech la consegna di qualsiasi tipo di smartphonei. Inoltre, se il vecchio smartphone è valido per la valutazione e soddisfa tutti i requisiti del programma Smart Change – fra cui il non essere più in uso ma ancora funzionante, libero di vincoli e rate pendenti e privo di dati personali al suo interno – vengono applicati ulteriori sconti in base al modello riconsegnato sull’acquisto di un nuovo device. La valutazione del telefono usato viene fatta direttamente in negozio in pochi minuti.Per promuovere la nuova iniziativa, Vodafone è on air con una nuova campagna TV. Passeggero di un tram milanese, il testimonialsi trova circondato da molte persone ognuna delle quali ha in mano un “vecchio telefono”: chi un’ingombrante cabina telefonica, chi un telefono a disco rotella, chi un telefono a gettoni: sono tutti diretti nei negozi Vodafone per portare il loro “vecchio telefono” e poter quindi ottenere uno sconto sull’acquisto di un nuovo dispositivo. Ma più che “vecchi”, i telefoni sul tram sono decisamente “vintage”. Per chiarire l’equivoco, Cattelan mostra sorridendo il suo “vecchio telefono”, uno smartphone usurato ma funzionante: “Ragazzi, uno smartphone però!”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita