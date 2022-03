In arrivo agevolazioni tariffarie su rete fissa e mobile per utenti con disabilità

È possibile richiedere entro e non oltre il 1° aprile 2022 le agevolazioni tariffarie sulle offerte di rete fissa oppure mobile destinate agli utenti con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, così come previsto dalla delibera n. 290/21/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Per accedere alle agevolazioni, sarà necessario compilare e inviare, entro il termine previsto, il modulo di adesione disponibile sul sito degli operatori nella pagina dedicata alle “Agevolazioni per utenti con disabilità”, allegando il verbale di handicap con il riferimento alla legge n. 388/2000 e con espressa indicazione dell'articolo 30, comma 7.

Le agevolazioni saranno applicate per un periodo sperimentale di 12 mesi a partire dal 30 aprile 2022, al termine de quale Agcom potrà modificare la disciplina delle agevolazioni al fine di inserire nuovi beneficiari.

