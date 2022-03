Ebay: al via il programma per i prodotti ricondizionati

Parte il “Programma Ricondizionato” di eBay che offre alla sua community i migliori prodotti tecnologici ricondizionati da venditori accuratamente selezionati e ancora più convenienti, grazie alle partnership con i brand più importanti di elettronica e i migliori rivenditori professionali.

Il “Programma Ricondizionato” di eBay comprende smartphones, smartwatches, tablets, device audio, piccoli elettrodomestici, computer portatili e desktops. Sono proprio questi i prodotti ricondizionati più ricercati sul marketplace: ben il 67% sono hi-tech (38% categoria informatica e 28% smartphone), seguiti da quelli per l’Home&Garden al 19% e P&A (Parts&Accessories) al 11%.

Su eBay il ricondizionato è un trend in forte crescita: nel corso del 2021 gli oggetti ricondizionati messi in vendita sono aumentati del+30% e rappresentano il 6% di tutti i prodotti elettronici presenti sul marketplace. Per questo motivo ogni due mesi eBay introdurrà nel Programma Ricondizionato nuovi brand e categorie di prodotti per soddisfare i desideri di acquirenti e venditori.

Con il Programma Ricondizionato, eBay garantisce che tutti i prodotti ricondizionati presenti siano autentici e di qualità, con spedizione e reso gratuiti, per un acquisto in totale sicurezza. Tutti aspetti facilmente tracciabili sul marketplace sia nella sezione “ricondizionato certificato” (prodotti ricondizionati dal brand produttore o da un suo fornitore certificato) sia nella sezione “ricondizionato dal venditore”(prodotti ricondizionati da venditori esperti e accuratamente selezionati da eBay).

3 stati: eccellente, molto buono e buono, in base alle caratteristiche rintracciabili sulla pagina dedicata Quest’ultimi sono ulteriormente classificati inin base alle caratteristiche rintracciabili sulla pagina dedicata pages.ebay.it/ricondizionati/info

