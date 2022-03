Xiaomi: nel 2021, il fatturato in aumento del 33,5% rispetto all'anno precedente

Xiaomi ha annunciato i risultati consolidati e certificati dell’anno concluso il 31 dicembre 2021.

Nonostante lo scenario economico attuale altamente competitivo e ricco di sfide, Xiaomi, grazie al proprio modello di business resiliente, ha registrato una sana crescita annuale. Nel 2021, il fatturato totale per l'anno ha raggiunto 328,3 miliardi di RMB, con un aumento del 33,5% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto rettificato per l'anno è stato di 22,0 miliardi di RMB, con un aumento del 69,5% rispetto all'anno precedente.

Le spedizioni globali di smartphone di Xiaomi sono cresciute del 30,0% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il numero record di 190,3 milioni unità. Secondo Canalys, nel 2021, Xiaomi si è posizionata al terzo posto per le spedizioni di smartphone con una quota di mercato record del 14,1%. In Europa, il brand ha conquistato la seconda posizione della classifica spedizioni conquistando il 22.5% di market share.

Nel 2021, le spedizioni globali di smartphone Xiaomi con prezzi di vendita pari o superiori a 3.000 RMB nella Cina continentale e 300 euro, o equivalente, nei mercati d'oltremare hanno superato le 24 milioni di unità, molto al di sopra dei circa 10 milioni di unità distribuite nel 2020. Nel 2021, le spedizioni all'estero degli smartphone Xiaomi con prezzi di vendita pari o superiori a 300 euro sono aumentate di oltre il 160% rispetto all'anno precedente. Secondo Canalys, Xiaomi si è classificata al terzo posto in termini di spedizioni all'estero di smartphone premium con prezzi di vendita pari o superiori a 350 USD nel 2021, sottolineando l'impegno di Xiaomi a fornire dispositivi premium. Da segnalare come la Xiaomi 12 Series è diventata immediatamente una delle linee premium più popolari dopo il lancio, grazie ad hardware e tecnologie innovative. Le sue vendite omni-channel hanno superato 1,8 miliardi di RMB in soli 5 minuti dopo il lancio.

Nel 2021, l’attività di servizi Internet ha mantenuto una crescita solida nonostante il settore altamente competitivo. Il fatturato dei servizi Internet ha raggiunto 28,2 miliardi di RMB, con un aumento del 18,8% rispetto all'anno precedente.

Nel 2021, gli investimenti in R&D di Xiaomi hanno raggiunto 13,2 miliardi di RMB, con un aumento del 42,3% rispetto all'anno precedente. Con l’obiettivo di fornire innovazione costante, Xiaomi prevede di investire più di 100 miliardi di RMB in ricerca e sviluppo nei prossimi cinque anni. Tra i maggiori risultati, da segnalare il debutto della lente liquida in Xiaomi MIX FOLD e l'algoritmo ProFocus su Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, che ha ulteriormente ottimizzato l'esperienza fotografica.

Inoltre, nel 2021, Xiaomi ha istituito il suo laboratorio di robotica e ha lanciato il CyberDog Engineering Explorer Edition; inoltre, l'azienda ha introdotto gli Smart Glasses, simbolo della capacità esplorativa di Xiaomi.

