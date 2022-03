Deliveroo Plus è ora incluso nell’abbonamento Amazon Prime

Deliveroo e Amazon hanno annunciato un’offerta esclusiva dedicata ai clienti Amazon Prime in Italia. Da oggi, tutti i clienti Amazon Prime, inclusi i nuovi iscritti, potranno beneficiare senza costi aggiuntivi dell’abbonamento annuale a Deliveroo Plus Silver, che include consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini di almeno €25. I clienti possono iscriversi ad Amazon Prime su amazon.it/prime per avere diritto ad un anno gratuito di Deliveroo Plus, che decorre dal momento in cui l’offerta è attivata.

La consegna gratuita sarà disponibile per tutte le decine di migliaia di ristoranti attivi su Deliveroo, dalle catene più conosciute e amate dalle famiglie, come McDonalds, Burger King, Old Wild West e La Piadineria, ai piccoli locali indipendenti, negozi di alimentari e supermercati.

