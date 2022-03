Xiaomi 12 Series disponibile su mi.com e Amazon

Xiaomi ha annunciato la disponibilità dei tre modelli flagship Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12X, anche su mi.com e Amazon a partire dalle 13 di oggi.

Pensati per mettere a disposizione degli utenti un vero studio di produzione video all’avanguardia, e per essere dispositivi perfetti per l’entertainment, gli smartphone della serie Xiaomi 12 - nelle colorazioni Black, Blue e Purple -sono ora acquistabili anche online con offerte speciali.



In particolare: Xiaomi 12 Pro:

La versione da 12GB+256GB è disponibile al prezzo di 1199,90 euro su com . Chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, riceverà in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1.

è disponibile al prezzo di su . La versione da 8GB+256GB è invece acquistabile al prezzo di 1099,90 euro sia su com sia su Amazon. Coloro che lo acquisteranno nelle prime 24 ore avranno uno sconto di 150 euro.



Xiaomi 12:

La versione da 8GB+256GB è disponibile al prezzo di 899,90 euro su com . Per chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1 Active .

è disponibile al prezzo di su . . La versione da 8GB+128GB è invece acquistabile al prezzo di 799,90 euro su com e Amazon. Anche in questo caso, per le prime 48 ore, sarà applicato uno sconto di 100 euro.



Xiaomi 12X:

La versione da 8GB+256GB è disponibile a 699,90 euro su com e Amazon. In questo caso la promo di lancio, valida esclusivamente su mi.com e Amazon, per 48 ore a partire dalle ore 13.00 di oggi, consente l’acquisto del prodotto in early bird a 599,90 euro.







La Xiaomi 12 Series si distingue per il suo design ricercato e sofisticato, un sistema di ricarica di nuova generazione e un comparto camera pioneristico che, unitamente ai molteplici effetti cinematografici e alle innovative modalità Ultra Night Video e Xiaomi ProFocus, consente di creare contenuti di altissimo livello anche in condizioni di scarsa luminosità, mantenendo sempre a fuoco i soggetti in movimento.

Definiti “studi di registrazione portatile”, gli smartphone della serie Xiaomi 12 puntano a rivoluzionare il concetto di videografia grazie a un comparto camera avanguardistico, combinato a funzionalità premium in un design iconico ed elegante.

