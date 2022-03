Da Lenovo un software di internet filtering e protezione digitale per la didattica

In occasione di Bett 2022, Lenovo ha annunciato la disponibilità della nuova offerta software

Lenovo NetFilter

basato su intelligenza artificiale che si aggiunge al suo portfolio di prodotti per la scuola, con il fine di migliorare l’apprendimento in un momento di cambiamento della didattica.



Dal momento che ci si affida sempre di più alla tecnologia per agevolare l'apprendimento, gli studenti hanno a disposizione un numero sempre maggiore di dispositivi rispetto al passato. Proprio per questo, aumentano le preoccupazioni di molti insegnanti ed educatori in merito a pericoli digitali qualiLenovo NetFilter si aggiunge a, il software Lenovo per la gestione della classe, creando così una suite di soluzioni in grado di garantire maggiore sicurezza e coinvolgimento durante l'apprendimento digitale.Il programma di sicurezza digitale 2-in-1 Lenovo NetFilter offre alle scuole, inoltre, protezione contro le minacce informatiche. Con Lenovo NetFilter, le reti della scuola beneficiano di una migliore protezione contro virus, attacchi informatici, spyware, phishing e altre minacce che possono provenire dal mondo digitale.Per aumentare ulteriormente la sicurezza, le scuole potranno aggiornare il proprio sistema a Lenovo NetFilter+e allertare gli insegnanti sollecitandone l'intervento. Questa protezione è di supporto anche per intercettare eventuali problematiche in essere quali depressione, cyberbullismo e autolesionismo e di individuare contenuti a sfondo sessuale sugli account della scuola.