Dronus K250, il primo e unico drone a poter volare sopra le persone in Europa

Il dronedi, è il primo modello a ottenere dall'(European Union Aviation Safety Agency) il, che ne attesta l'inoffensività. Tale riconoscimento - valido in tutti i 27 paesi dell'UE e in Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Norvegia – ne faCiò significa che con Dronus K250 è ora per la prima volta aperta la via all'impiego di droni per progetti di smart city, di sorveglianza e di pubblica sicurezza in parchi, aree urbane e altre zone abitate, nonché di operazioni di monitoraggio su siti industriali, mentre sono in corso le normali attività quotidiane. L'attuale Regolamento Europeo sui droni, che contempla un periodo di transizione recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2023,. Fino al termine del periodo di transizione, anche operando in condizione di volo a vista (VLOS - Visual Line Of Sight), chiunque voglia volare con un drone su persone non coinvolte nelle operazioni di volo, senza dunque chiudere l'area sottostante, può farlo solo se il drone utilizzato è in possesso dirilasciato da EASA.