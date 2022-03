Al via il Tram dell'Innovazione di Women&Tech

È sul tema delle nuove competenze e delle professioni del digitale che dal 29 al 31 marzo si sviluppa la nuova edizione del Tram dell’Innovazione, un progetto di Women&Tech - Associazione Donne e Tecnologie - ideato dalla presidente, Gianna Martinengo - che ospiterà alcune tra le aziende più innovative in 9 talk della durata di 45 minuti ciascuno.

Condurrà gli eventi Debora Rosciani, giornalista di Radio 24 che con il suo contributo professionale faciliterà anche l’interazione in diretta tra relatori e partecipanti. Giunto quest’anno alla quinta edizione, il Tram dell’Innovazione ha percorso fisicamente e virtualmente molti chilometri per portare, dal 2018 a oggi, a oltre 15.000 persone i temi dell’innovazione digitale, offrendo l’occasione per documentarsi, confrontarsi e apprendere come la tecnologia – intesa nella sua accezione più ampia - sta cambiando la nostra quotidianità, impatta sul nostro modo di lavorare, di muoversi e sui nostri stili di vita.

L’edizione 2022 del Tram dell’Innovazione sarà fruibile interamente online sul sito di Women&Tech, previa registrazione gratuita, e trasmesso per tutta la durata dei tre giorni anche in diretta streaming sui canali Facebook, Linkedin e YouTube dell’Associazione, nonché su quelli dei partner coinvolti. I contenuti degli incontri saranno fruibili anche on demand, al termine dell’evento.

Gli ospiti che si daranno il cambio alla guida virtuale del Tram dell’Innovazione racconteranno ai cittadini i grandi cambiamenti in corso oggi nel mondo del lavoro: dalle professioni del futuro che richiedono formazione specialistica, competenze digitali e soft skill, all’impatto che il Covid ha avuto nella vita delle persone che desiderano oggi riequilibrare la dimensione professionale con quella privata e alla conseguente necessità di ripensare nuovi modelli organizzativi. Si parlerà, inoltre, di robot e della loro evoluzione ma anche di persone e del ruolo essenziale che esse giocano per il successo del business sempre più globale, di come attirarle e formarle.

Non mancherà, infine, il tema della sostenibilità dedicato alle figure professionali più richieste in questo ambito con un’analisi delle opportunità che derivano dalla green economy. Da quest’anno il Tram dell’Innovazione aderisce alla Coalizione Nazionale di Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quadro della strategia “Italia 2025” con l’obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana.

Partner del Tram dell’Innovazione sono: 3M, Banca Generali, Banca Mediolanum, Dessault Systèmes, Kelly Services Italia, Kyndryl Italia, Oracle, SAP, Siemens.

Il programma del Tram dell’Innovazione 29 marzo 2022

13:30 - 14:15 Specializzazione, competenze digitali, soft skills: le chiavi d’accesso alle professioni del futuro - Kelly Services Italia 14:30 - 15:15 Cittadini dei dati e altri mestieri del futuro - Oracle 15:30 - 16:15 Il nuovo "Rinascimento lavorativo". L’esperienza di Banca Mediolanum

30 marzo 2022 13:30 - 14:15 La prossimità del supervisore da remoto - 3M 14:30 - 15:15 Digitale e Robotica, il sapore del futuro - SAP 15:30 - 16:15 Re-inventing banker: l’evoluzione del consulente finanziario e non solo... - Banca Generali

31 marzo 2022 13:30 - 14:15 Le competenze di successo per business tecnologici, digitali e globali: le sfide del presente, tra internazionalità e genere - Siemens 14:30 - 15:15 Innovazione e Sostenibilità: perché il futuro è oggi? - Dassault Systèmes 15:30 - 16:15 Sali a bordo del tram dell'innovazione con Kyndryl Italia

