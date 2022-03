realme C35 e realme C31: i nuovi smartphone entry-level di realme

realme ha presentato ufficialmente due nuovi smartphone entry-level: l’elegante realme C35 ed il potente realme C31.

realme C35 è dotato di una fotocamera principale flagship da 50 MP, la stessa di GT 2 Pro, con un'ampia area e un'ampia apertura f/1.8, che permette di ottenere più dettagli nelle foto e consente agli utenti di scattare in modo facile foto eccezionali. Inoltre, per offrire un'esperienza fotografica entusiasmante, realme C35 adotta f/2.8 B&W per i ritratti e f/2.4 macro view fino a 4cm.

Progettato per essere lo smartphone entry-level più elegante del 2022, realme C35 è dotato di una nuova cornice ad angolo retto sottile 8,1 mm, che combina esperienza visiva e sensazione confortevole nell’uso. Infatti, è il telefono più sottile del segmento e il suo design dinamico e luminoso lo rende futuristico e alla moda, adatto a mostrare la propria personalità. Inoltre, ci sono due interessanti opzioni di colore: Glowing Black e Glowing Green.

Equipaggiato con il potente processore Unisoc T616, realme C35 ha ottenuto un punteggio di 230.726 sui benchmark AnTuTu. Inoltre, questo modello ha la qualità più duratura del segmento con doppia certificazione: TÜV Smartphone High Reliability Certification e Real Quality.

In termini di batteria, realme C35 mantiene i vantaggi della batteria della serie C 5000mAh e la ricarica rapida da 18 W che consente allo smartphone di durare per 39 giorni in standby ed essere caricato al 50% in 49 minuti. Inoltre, come primo telefono con schermo intero Full HD da 6,6 pollici nella serie C, realme C35 ha presenta lo schermo Full HD più grande in questo segmento, fornendo un'esperienza visiva senza precedenti. Progettato per essere lo smartphone entry-level più potente nel 2022, realme C31 è dotato di un design dinamico ed è sottile solo 8,4 mm, ed è disponibile in due opzioni di colore: Light Silver e Dark Green.

Equipaggiato con il potente processore Unisoc T612, realme C31 ha ottenuto un punteggio di 224.233 sui benchmark AnTuTu. realme C31 ha inoltre la qualità più durevole del segmento con doppia certificazione: TÜV Smartphone High Reliability Certification e Real Quality.

In termini di batteria, realme C31 mantiene i vantaggi della batteria 5000mAh della serie C e può durare per 45 giorni in standby. Inoltre, il realme C31 ha un'impronta digitale montata lateralmente in questo segmento, fornendo uno sblocco ultraveloce dell’impronta digitale in pochi secondi. realme C35 è disponibile in Italia con due varianti di archiviazione: 4GB+64GB e 4GB+128GB, a partire rispettivamente da 179€ e 199€, acquistabile online sul sito ufficiale e Amazon e nelle principali catene di distribuzione.

realme C31 sarà disponibile dal 1° aprile in Italia con due varianti di archiviazione: 3GB+32GB e 4GB+64GB, a partire rispettivamente da 149€ e 169€, acquistabile online sul sito ufficiale e Amazon e nelle principali catene di distribuzione.

