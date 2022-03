QNAP lancia sul mercato il nuovo NAS TS-233

QNAP ha presentato i NAS a 2 baie TS-233 adatti per gli ambienti domestici e ufficio.

Il nuovo TS-233 presenta un processore ARM Cortex A55 quad-core con memoria da 2GB integrata. Può essere utilizzato con SSD SATA 6Gb/s da 3,5” e supporta l’accelerazione della crittografia AES-NI per offrire backup/ripristino ad alta velocità, accesso ai file ed esperienza di condivisione sicure. Grazie al processore NPU (Neural network Processing Unit) integrato, il TS-233 migliora anche le prestazioni QNAP AI Core (motore gestito da AI per il riconoscimento delle immagini) per un riconoscimento di volti e oggetti ad alta velocità.

Il TS-233 dispone del nuovo sistema operativo QTS 5.0, in grado di offrire che molte applicazioni studiate specificamente per l’utilizzo in ambiente domestico e all’interno di piccole realtà aziendali: File Station semplifica l'accesso ai file del NAS, con la condivisione e la gestione tramite il browser Web; Hybrid Backup Sync può eseguire in modo semplice il backup dei file del NAS sul cloud o altro NAS per soddisfare la strategia di backup 3-2-1; Qsync consente una sincronizzazione efficiente dei file tra più utenti e dispositivi. Con le applicazioni multimediali come QuMagie, Video Station, e Music Station, gli utenti QNAP possono poi archiviare e gestire centralmente tutte le loro foto, video, e file musicali. TS-233 supporta inoltre la tecnologia ARM NEON, in grado di migliorare ulteriormente l’esperienza di intrattenimento, grazie alla possibilità di elaborare i video più velocemente.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita