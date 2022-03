Garmin presenta il nuovo D2 Mach 1, lo smartwatch dedicato agli amanti dell'aviazione

Garmin ha annunciato D2 Mach 1, lo smartwatch GPS per professionisti e amanti del mondo dell’aviazione dal design classico e dal luminoso schermo AMOLED touchscreen, che lo rende adatto a ogni occasione, sia nella vita di tutti i giorni che nelle attività di volo.

Garmin D2 Mach 1 include tutte le informazioni necessarie per assistere al meglio piloti e aspiranti tali nella navigazione e avere sotto controllo i dati più importanti, insieme alla frequenza multi-banda e al supporto multi-GNSS per un posizionamento GPS più preciso. La navigazione Direct-to consente ai piloti di navigare direttamente verso un aeroporto e la funzione Nearest attiva una rotta diretta verso quello più vicino.

Garmin D2 Mach 1 offre rapporti meteo agli aeronauti, tra cui METAR e TAF che permettono a piloti ed appassionati di avere informazioni sui venti, sulla visibilità e altro ancora1 prima del decollo. Sono anche disponibili nuove indicazioni grafiche delle previsioni per aeroporti specifici2, comprese le proiezioni per le tendenze della temperatura, il vento, il punto di rugiada e altro ancora.

D2 Mach 1 inizia automaticamente a tracciare l’attività al decollo, quindi trasferisce data, durata, tempo totale di volo e rotta al registro flyGarmin.com dell'utente. I piloti possono anche inviare in tutta semplicità i piani di volo dall'applicazione Garmin Pilot al D2 Mach 1 e visualizzare l'elenco dei waypoint inclusi nella loro rotta.

Questo innovativo smartwatch permette anche di effettuare pagamenti contactless attraverso Garmin Pay 6 e ricevere notifiche di chiamate, messaggi, promemoria del calendario, aggiornamenti dai social media, ultime notizie e altro ancora.

Come tutti gli smartwatch Garmin, D2 Mach 1 può essere utilizzato con smartphone Android o Apple e garantisce un’autonomia fino a 11 giorni in modalità smartwatch e fino a 24 ore con l'attività Fly (GPS + Pulse Ox). D2 Mach 1 è disponibile con un bracciale in titanio o un cinturino in pelle marrone Oxford rispettivamente a 1.299,99 euro e 1.199,99 euro. Entrambi i modelli includono un abbonamento di prova dell'app Garmin Pilot.

