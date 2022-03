realme 9 sarà il primo smartphone con il sensore per fotocamera Samsung HM6

ha annunciato ufficialmente la sua primadaper la serie numerica realme 9 che sarà dotata del sensore. realme 5 Pro è stato uno dei primi smartphone di fascia media a presentare una fotocamera da 48 MP e realme 8 è stato uno dei pochi smartphone a presentare una fotocamera da 64 MP. Con realme 9 l’azienda si appresta a segnare un ulteriore punto di svolta nel segmento.L'ultima tecnologia NonaPixel Plus, aggiornata dalla tradizionale soluzione 3Sum-3Avg a una soluzione di lettura 9Sum senza precedenti, porta una luminosità superba alle foto scattate da realme 9. La tecnologia 9Sum Pixel Binning di NonaPixel Plus migliora l’assorbimento complessivo della luce del 123% rispetto al sensore Samsung ISOCELL HM2. Inoltre, le immagini scattate con realme 9 in condizioni di scarsa luminosità sono significativamente più luminose e con una migliore riproduzione dei colori.Con l’obiettivo di garantire agli utenti un'esperienza fotografica di alta qualità, realme 9 utilizza la tecnologia ultra-zoom in-sensor del sensore Samsung HM6 con un algoritmo di fusione per massimizzare la riproduzione dei dettagli e avere immagini mozzafiato, immortalando tutti i particolari.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita