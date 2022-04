Al via lo Xiaomi Fan Festival 2022: con tante offerte esclusive

Xiaomi dà il via al 12° Xiaomi Fan Festival, l’appuntamento organizzato dall’azienda per ringraziare le centinaia di milioni di Fan e utenti in tutto il mondo per il loro supporto.

Il prossimo 6 aprile si festeggia a livello mondiale lo Xiaomi Fan Festival che prevede un ricco programma di offerte e iniziative online e offline in più di 30 mercati. Per celebrare questo importante avvenimento è stata anche realizzata un’edizione speciale di Redmi Note 11 XFF Special Edition, una variante esclusiva di uno degli smartphone più popolari di Xiaomi lanciato quest'anno che sicuramente attirerà l’attenzione di molti.

Redmi Note 11 XFF Special Edition si presenta in una confezione alla moda, caratterizzata da un design creativo ed elegante, racchiusa in una bag trasparente. Già solo il packaging si distingue come un’iconica dichiarazione di stile. I fan italiani lo potranno acquistare in promo a 219,90euro anzichè 249,90euro dal 6 al 24 aprile solo su mi.com.

Ma insieme alla special edition di Redmi Note 11, già da oggi Xiaomi desidera offrire ai propri fan la possibilità di approfittare di offerte incredibili su un’ampia selezione di smartphone e prodotti Smart Life. Su mi.com e po.co, ma anche su Amazon e nei migliori negozi di elettronica e telefonia ci sono infatti moltissime promozioni in corso da prendere al volo tra cui:

POCO M4 Pro 5G (4GB+64GB) a 199,90 euro invece di 229,90 euro fino al 24 aprile su co e POCO M4 Pro 5G (6+128) a 219,90 euro anziché 249,90 euro su po.co

Redmi Note 11 (4GB+128GB) a 219,90 euro invece di 249,90 euro fino al 24 aprile su com; Redmi Note 11S (6GB+128GB) a 259,90 euro anziché 299,90 euro fino al 24 aprile su mi.com; Redmi Note 11 Pro 5G (6GB+128GB) a 359,90 euro al posto di 379,90 euro fino al 24 aprile su mi.com

Xiaomi 12 (8GB+256GB) a 869,90 euro invece di 899,90 euro fino al 5 aprile su com; Xiaomi 12X (8GB+256GB) a 649,90 euro anziché 699,90 euro fino al 5 aprile su mi.com; Xiaomi 12 Pro (8GB+256GB) a 1.069,90 euro anziché 1.099,90 euro fino al 5 aprile su mi.com

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S a 199,99 euro al posto di 299,99 euro e Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro nelle versioni black e white a 349,99 euro anziché 399,99 euro fino al 13 aprile su Amazon

Xiaomi Smart Air Purifier 4 a 199,99euro anziché 249,99 euro e Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro a 299,99 euro invece di 349,99 euro fino al 13 aprile su Amazon.

