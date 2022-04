ha annunciato la disponibilità del nuovo, dotato di luminosità da 6.000 lm. Il nuovo proiettore offre una riproduzione impeccabile dei dettagli, dei colori e dei movimenti ed è pensato per applicazioni in un'ampia varietà di contesti, tra cui uffici, aule scolastiche STEM, musei digitali e luoghi di intrattenimento in ambito eSports.Panasonic ha combinato la funzionalitàalla sua collaudata tecnologia di proiezione laser SOLID SHINE da 1 chip DLP per riprodurre immagini 4K omogenee, nitide e ricche di dettagli, per contenuti ancora più immersivi. L’elaborazione delle immagini a 240 H accresce il senso di realismo, traducendo i motivi più piccoli in immagini uniformi. La funzionalità Rich Colour Enhancer offre colori accurati, per una riproduzione dei contenuti fedele all’originale.Il nuovo proiettore riproduce fedelmente anche azioni freneticheInoltre, il PT-FRQ60 è compatibile con il sistema di projection mapping con tracking in tempo reale ET-SWR10 di Panasonic, un kit di sviluppo software pronto all’uso che permette la proiezione su oggetti in rapido movimento fino a 240 fotogrammi al secondo, e ciò espande le possibilità creative in contesti come parchi tematici, mostre interattive in musei e altre numerose applicazioni.Per una comoda integrazione nelle infrastrutture 4K, il PT-FRQ60 include due ingressi HDMI compatibili con il comando CEC, che permettono di controllare l’accensione e lo spegnimento del proiettore dal dispositivo sorgente, mentre la soluzionea cavo singolo supporta la trasmissione dei segnali video e di controllo su lunghe distanze. Lo zoom ottico flessibile 2.0x, lo spostamento V/O dell’obiettivo e la regolazione geometrica con Free Grid consentono di regolare la posizione dell’immagine e rimuovere la distorsione senza dover utilizzare un PC.Inoltre, il PT-FRQ60 viene fornito con kit di aggiornamento preinstallati perche permettono di automatizzare l’Edge Blending mediante la telecamera, ampliare la gamma di regolazione dello schermo e aggiungere sofisticate capacità di mascheratura.Per una proiezione affidabile a bassa manutenzione, il sistema di raffreddamento a liquido e senza filtro di Panasonic contribuisce ad un’elevata qualità dell’immagine e consente fino a 20.000 ore di proiezione senza manutenzione. Ilottimizza la gestione e il controllo della flotta, mentre l’Early Warning Software, disponibile opzionalmente, previene le interruzioni impreviste inviando un avviso prima che si verifichino i problemi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita