Nikon presenta il nuovo Nikkor Z 800mm, il super teleobiettivo potente e maneggevole

Nital ha presentato l’esclusivo teleobiettivo a pieno formato NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.

La qualità dell’immagine del nuovo teleobiettivo è nitida, sia in campo fotografico che video, e le prestazioni AF sono eccezionalmente veloci, fluide e affidabili. La funzione VR ottica compensa le forti vibrazioni a cui si è soggetti quando si è in movimento, garantendo scatti sempre stabili, mentre il sistema Synchro VR consente fino a 5,5 stop di contrasto (con Nikon Z 9). Inoltre, questo super teleobiettivo supporta l’utilizzo dei moltiplicatori di focale Z, in grado di estendere la portata a 1.120 mm o 1.600 mm.

Grazie al design bilanciato e leggero, reso possibile dall’innesto a baionetta Z-Mount e da un elemento Phase Fresnel (PF), gli utenti possono togliere l’obiettivo NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S dal treppiedi e scattare foto in modalità manuale. Questo nuovo obiettivo mirrorless è più leggero di circa 2,3 kg e più corto del 16% rispetto alla sua versione con innesto F-Mount. Inoltre, il baricentro è più vicino al corpo della fotocamera, rendendo più semplice effettuare panning e interromperlo in modo fluido. I fotografi possono anche personalizzare i comandi, mentre la sigillatura attorno a tutte le parti mobili protegge l’obiettivo da polvere e umidità.



Riepilogo delle funzioni principali: NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

Super teleobiettivo professionale: lunghezza focale di 800 mm. Struttura portatile e leggera, ottima maneggevolezza.

Massima nitidezza: una speciale lente super nitida Phase Fresnel (PF) e il trattamento Nano Crystal Coat di Nikon riducono significativamente gli effetti immagine fantasma e luce parassita. Le lenti in vetro ED e SR controllano l’aberrazione cromatica dal centro al bordo dell’immagine.

Messa a fuoco velocissima: l’AF è veloce, preciso e silenzioso. L’inseguimento del soggetto è fluido in qualsiasi situazione, dalla fotografia di corse automobilistiche alla ripresa a distanza della fauna selvatica.

Potente riduzione delle vibrazioni: il sistema di riduzione delle vibrazioni (VR) di tipo ottico presente nell’obiettivo mantiene gli scatti stabili. La funzione Synchro VR consente fino a 5,5 stop di contrasto (abbinato al modello Z 9).

Comando personalizzabile: è possibile assegnare specifiche funzioni ai comodi pulsanti L-Fn e all’anello di controllo silenzioso. Si può anche usare il pulsante impostazione memoria per salvare le distanze di messa a fuoco.¹

Tenuta climatica avanzata: la sigillatura attorno a tutte le parti mobili tiene lontano polvere e umidità; una guarnizione in gomma sull’obiettivo protegge sia l’obiettivo che la fotocamera.²

Compatibilità con il moltiplicatore di focale: è possibile estendere la portata fino a 1.120 mm con un TELECONVERTER Z TC-1.4x o fino a 1.600 mm con un TELECONVERTER TC-2.0x.

Alloggiamento filtro integrato: facilita l’applicazione di filtri per un eccellente controllo in situazioni di scarsa illuminazione.

Pratico paraluce: il paraluce dell’obiettivo HB-104 è dotato di una linguetta di rilascio per consentirne la rimozione con una sola mano.

