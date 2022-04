Al via le vendite dei TV X80K, la serie 4K entry-level di Sony

ha annunciato il lancio ufficiale sul mercato dei2022.I modelli X80K permettono di apprezzare il 4K in tutta la sua spettacolarità, riproducendo dettagli e texture con estremo realismo grazie all’esclusivodi Sony. Persino le immagini girate in 2K e HD si avvicinano alla qualità 4K grazie alla tecnologia 4K X-Reality PRO, che sfrutta un database 4K unico.Lato audio, l’aggiunta del diffusore, perfetto per completare la qualità sonora e il design sottile del TV, aumenta la chiarezza di film e brani musicali.La serie X80K è dotata di, la piattaforma che offre un catalogo perfettamente organizzato di oltre 700.000 film, serie, programmi in diretta e contenuti provenienti da app e abbonamenti. Trovare quello che si desidera guardare è facilissimo grazie ai consigli personalizzati e alla possibilità di aggiungere contenuti a una Watchlist, modificabile anche da telefono o laptop grazie a Google Search.Un’altra novità in arrivo quest’anno è la videocamera di nuova concezione, che riconosce il punto esatto in cui sono seduti gli spettatori nella stanza per ottimizzare di conseguenza le immagini e il suono. Inoltre, grazie a funzioni quali i comandi gestuali e la video chat, promette nuove esperienze all’insegna del divertimento.La gamma di TV 2022 è poi realizzata con un elevato contenuto di, una speciale plastica riciclata sviluppata da Sony. Grazie all’utilizzo di SORPLAS, Sony è riuscita a incrementare la quota di materiali riciclati senza sacrificare design e durata di vita dei prodotti e ha ridotto il contenuto complessivo di plastica vergine addirittura del 60%, l’equivalente di circa 140 milioni di compact disc.Infine, grazie alla capacità di rilevare l’assenza di spettatori davanti al televisore, il dispositivodi Sony abbassa l’intensità luminosa dello schermo per risparmiare energia.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita