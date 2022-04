Presto disponibili i nuovi TV 2022 di Sony

ha annunciato la prossima diponibilità della maggior parte dei televisori2022, fra cui i modelli OLED 4K HDR MASTER Series A95K , che sarà possibile preordinare presso alcuni rivenditori selezionati, eAlimentata dal processore Cognitive Processor XR, l’esclusiva tecnologiacontrolla con precisione l’avanzato sistema di retroilluminazione Mini LED di Sony adottato sui modelli serie X95K, garantendo livelli straordinari di luminosità. Grazie a una gamma dinamica senza precedenti, i punti luminosi risultano ancora più intensi, i neri più profondi e i toni medi più naturali, senza praticamente bagliori o aloni attorno alle alte luci.Il Cognitive Processor XR è presente anche suldotato di, che si caratterizza per la più ampia palette cromatica mai offerta da Sony e dalla resa naturale di nuance e sfumature. Con milioni di singoli pixel auto-illuminanti, il modello A95K riproduce una varietà di colori più ricca che mai, offrendo un’esperienza di visione del tutto nuova. Caratteristica comune alla nuova gamma OLED,che regola la luminosità accentuando i picchi di luce e rendendo i neri più profondi.Le ultime innovazioni firmate Sony rendono l’esperienza di visione ancora più immersiva e fedele all’intento degli autori dei contenuti. Quando si guarda un film, le tecnologiesui modelli OLED esui modelli LED fanno combaciare con precisione la posizione del suono con le immagini sullo schermo, per offrire un’esperienza audiovisiva realistica e coinvolgente. E, per personalizzare e migliorare ulteriormente l’intrattenimento, la gamma di TV offre nuove funzioni comeche regola l’elaborazione delle immagini in base alla luce ambiente, in modo che film e serie TV vengano riprodotti proprio come sono stati pensati, indipendentemente dalle condizioni di luminosità.Anche la nuovadi Sony regola in automatico la qualità delle immagini sullo schermo per renderle più fedeli all’idea originaria dell’autore. I televisori BRAVIA XR saranno inoltregrazie a due esclusive funzioni: Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode.Un’altra novità in arrivo quest’anno è la videocamera di nuova concezione, che riconosce il punto esatto in cui sono seduti gli spettatori nella stanza per ottimizzare di conseguenza le immagini e il suono. Inoltre, grazie a funzioni quali i comandi gestuali e la video chat, promette nuove esperienze all’insegna del divertimento.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita