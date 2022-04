Manhattan presenta i nuovi cavi audio di alta qualità

presentato un’ampia selezione di cavi audio Hi-Fi Premium per il trasporto di flussi audio senza la minima perdita di qualità.

Dai cavi adattatori jack stereo da 3,5 mm per collegare cuffie e microfoni, ai cavi ottici digitali Toslink per ricevitori AV, soundbar, TV, PC, DAC, Playstation e Xbox, sino ai cavi audio stereo Hi-Fi Premium per altoparlanti, casse, tablet e laptop tutti realizzati con una guaina altamente flessibile e resistente e con contatti placcati in oro 24K per un’ottima resa audio e una lunga durata nel tempo.

Indispensabili per il collegamento di cuffie, microfono o altoparlanti a dispositivi come smartphone, laptop e tablet, PlayStation, Xbox o altro sono i nuovi cavi adattatori con splitter audio e stereo AUX da 3.5 mm.



In particolare, il modello

ICOC 35H-1F2M-015

,

dotato di un connettore femmina a due maschi stereo da 3.5 mm, consente di splittare una connessione audio singola permettendo per esempio di collegare una cuffia con singolo plug da 3.5 mm ad un laptop o PC dotato di porta separata per microfono e speaker. Il modello

ICOC 35H-1M2F-020

è invece dotato di un connettore maschio e due femmina stereo da 3.5 mm e consente di splittare la connessione di periferiche con un singolo jack stereo come smartphone, laptop, tablet, iPads, iPods e lettori MP3 in due jack per connessione cuffia e microfono.

Infine il modello

ICOC 35H-1M2F-015

,

anche questo dotato di un connettore jack maschio a due connettori femmina da 3.5 mm che consentono di collegare due cuffie o auricolari ad una singola porta di uscita audio; questa soluzione permettere la condivisione di film, video e musica su un treno, un autobus o un aereo senza dover condividere l'auricolare.



Questi sdoppiatori di qualità Hi-Fi premium, sono tutti realizzati con contatti dorati, filo di rame puro privo di ossigeno (OFC), robusti copriconnettori in alluminio e resistente pressacavo, e godono di configurazione CTIA che, se utilizzati con un dispositivo configurato OMTP, fanno funzionare solo gli auricolari, non il microfono.





Indicati per connettere una sorgente multimediale a un dispositivo audio con un’interfaccia ottica come ricevitori AV, (pre) amplificatori, soundbar, sistemi audio, TV, PC, DAC, PlayStation (PS3/PS4/PS4 Pro) e Xbox (One/360) sono i nuovi cavi audio ottici digitali Toslink, dotati di due connettori S/PDIF maschio che trasmettono l’audio in modalità digitale.



Disponibili nelle lunghezze da 1,2,3 e 5 metri (modello

ICOC DAC-H-050

)

questi cavi, Plug and Play, con tecnologia Toslink sono costruiti in fibra ottica qualità Hi-Fi Premium senza perdite e distorsioni

e sono immuni da interferenze EMI/RFI e compatibili con tutte le porte S/PDIF In/Out e OPT In/Out.











Infine, per collegare una sorgente multimediale a sistemi audio per auto, cuffie, altoparlanti, smartphone, laptop, tablet, iPod, lettori MP3 e amplificatori, Manhattan ha realizzato i nuovi cavi audio stereo AUX Alta qualità Hi-Fi Premium M/M (mod.

ICOC 35H-MM-050

) e M/F (mod.

ICOC 35H-MF-050

) con jack stereo da 3,5 mm lunghi 1,2,3 o 5 metri. Grazie al loro

sottile

design TRRS / 4-poli, questi nuovi cavi supportano la funzionalità del microfono e

sono adatti alla maggior parte delle custodie per tablet e telefoni.





Realizzati

con contatti placcati in oro 24K e filo di rame puro privo di ossigeno (OFC), sono resistenti alla corrosione e meno suscettibili alle interferenze esterne

per garantire l'integrità e la purezza dei segnali audio.

Inoltre,

la loro robusta struttura con copriconnettori in alluminio e la guaina altamente flessibile con fermacavo assicurano una maggiore resitenza anche in caso di uso quotidiano e una lunga durata nel tempo.

