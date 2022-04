Terramaster presenta i nuovi NAS F2-423, F4-423

TerraMaster, specialista nella produzione di prodotti di storage innovativi, ha annunciato i suoi ultimi dispositivi NAS F2-423 (2-bay) e F4-423 (4-bay). Potenti soluzioni per utenti prosumer e PMI, l'F2-423 e l'F4-423 offrono prestazioni eccellenti anche in ambienti multiutente e funzionalità che si integrano nei sistemi IT dell'ufficio. Entrambi i NAS possono essere ulteriormente espansi con i dispositivi DAS USB TerraMaster per fornire spazi di archiviazione multipli o estesi che crescono seguendo il ritmo di sviluppo della vostra azienda.









L'F2-423 e l'F4-423 sono dotati di un nuovo processore quad-core Celeron N5105/5095 con velocità di picco di 2,9 GHz, in grado di offrire una migliore efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. Un motore AES-NI integrato nel chip fornisce funzionalità di crittografia in tempo reale; il motore di decodifica multimediale 4K dedicato permette di offrire lo streaming video diretto dal NAS in modo affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico. I miglioramenti delle prestazioni sono notevoli: in scenari di carichi di lavoro elevati, la serie 423 offre prestazioni fino al 50% superiori rispetto alla generazione precedente, con un aumento del 37% delle velocità di recupero di file e foto, un aumento del 35% delle velocità di risposta del database e un aumento del 40% nella velocità di risposta PHP della pagina web.









Le due connessioni di rete da 2,5 Gb possono essere utilizzate singolarmente o aggregate per una larghezza di banda di rete di 5 Gb/s. La velocità di trasmissione dei dati può raggiungere fino a 283 MB/s in scenari reali (hard disk Seagate IronWolf 18TB, configurazione RAID 0), fornendo una soluzione conveniente per l'accesso multiutente a file con carichi di lavoro elevati.









Il supporto per molti servizi di gestione file (SMB, AFP, SFTP/FTP, iSCSI, NFS e WebDAV) consente a F2-423 e F4-423 di rispondere appieno alle esigenze di servizi di file multipiattaforma di diversi ambienti di rete. Sia l'F2-423 che l'F4-423 supportano il dominio Windows AD e LDAP necessari per una perfetta integrazione negli ambienti IT aziendali esistenti, mentre la gestione delle autorizzazioni contribuisce a garantire la sicurezza dei dati. È supportata una varietà di soluzioni di backup, inclusi servizi basati su cloud, nonché app di virtualizzazione professionali, tra cui VirtualBox e Docker, e collaborando con Docker-compose e Portainer.









Grazie alla capacità di decodifica video 4K, l'F2-423 e l'F4-423 possono trasmettere video in streaming direttamente ai dispositivi di rete, siano essi computer, smartphone, lettori multimediali e SmartTV, comodamente utilizzando il server multimediale integrato di TerraMaster o tramite app di terze parti.









TerraMaster F2-423 e

F4-423 sono disponibili ad un prezzo consigliato di 379,99 € e 499,99 € sullo store ufficiale TerraMaster e su Amazon.it.

