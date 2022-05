Con PocketBook musica e libro viaggiano insieme

Molto utile anche la funzione Text-to-speech che permette di trasformare in audio qualsiasi testo o ebook sul device.

Un vero strumento universale per leggere (e ascoltare) ovunque e qualsiasi tipo di contenuto.



InkPad Color - Scheda tecnica

Peso 225 gr -

Schermo 7,8' E Ink new Kaleido - 4.096 colori -

b/n 300 Dpi

Adattatore audio da 3,5 mm - 6 Formati audio - 19 formati libro 4 tipografici.



Prezzo: 299 Euro.

Leggere i libri di Murakami ascoltando le playlist che lui stesso ha creato e autorizzato? Facile con l'ereader. Leggero (pesa come uno smartphone) con uno schermo da 7,8' che simula l'effetto carta (E-ink) e non affatica gli occhi, l'InkPad Color non è solo il- adatto perciò anche a fumetti e riviste- ma permette diperfetta per ogni libro!di memoria (con scheda microSD) consentono di scaricare oltre 20 formati di ebook e 6 di file musicali.Wifi - Bluetooth Tipo C (USB 2.0 standard) - Memoria interna 16 GB + microSD fino a 32 GB