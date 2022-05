Il nuovo proiettore laser a tiro corto firmato LG arriva in Italia

Il proiettore HU715Q è pre-ordinabile in esclusiva su LG Online Shop a partire da oggi, a un prezzo consigliato al pubblico di 3299 euro.

ha annunciato la disponibilità delnel mercato italiano, contribuendo ad aggiornare e innovare l’esperienza dell’home cinema. Ciò che contraddistingue questo modello è la capacità di generare 2.500 lumen con una sorgente di luce laser a ottica ultra-corta, per offrire immagini straordinarie da una distanza di proiezione ridotta. L’ottimale qualità delle immagini è garantita sia dalla presenza del laser 4K da 8.3 milioni di pixel, che produce sempre un risultato realistico delle immagini, sia dal rapporto di contrasto 2.000.000:1 e da una copertura dell’85% dello spazio colore DCI-P3 per una migliore resa cromatica e profondità dei neri.LG CineBeam HU715Q non rappresenta soltanto un’ottima soluzione per la creazione di spazi privati dedicati al cinema, ma è uno strumento versatile in grado di adattarsi perfettamente a diverse esigenze.: il proiettore può coprire 100’’ anche se posizionato a soli 21.7 cm dalla parete, garantendo un’atmosfera cinematografica in casa, senza doversi preoccupare delle ombre sullo schermo. Questa reale esperienza cinematografica viene implementata con funzioni e caratteristiche avanzate per consentire un’esperienza di home cinema ottimale: dal supporto ai formati HDR e HLG all’adozione della tecnologia Filmmaker Mode in grado di riprodurre i film secondo le proporzioni, i colori e la frequenza dei fotogrammi indicati dai registi. Inoltre, CineBeam 4K HU715Qcon quattro woofer integrati per il massimo coinvolgimento, anche sul piano dell’audio.Infine, grazie a webOS 6.0, LG CineBeam HU715 arricchisce l’esperienza Smart dei TV LG con contenuti, servizi in streaming e applicazioni integrate come Netflix, Disney+, YouTube e altre. Un comodo vantaggio del proiettore CineBeam HU715 è certamente rappresentato dalla compatibilità con, per la condivisione immediata dei propri contenuti dai dispositivi Apple e Android.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita