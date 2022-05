Nasce Canon Solutions Italia: alla guida della nuova società Pierluigi Fioretti

Canon Italia annuncia la costituzione di, un’unica grande entità nata dalla cessione dell’azienda Canon Solutions Italia Centro Sud S.r.l. a Canon Solutions Italia Centro Nord s.r.l, sotto la guida dinella figura di; Fioretti mantiene la carica diNasce così un’unica organizzazione in grado di mettere a fattore comune tutti i punti di forza e le peculiarità delle singole società, dando vita ad un’azienda solida e proiettata nel futuro in grado diper tutti i. L’unione delle due società consente infatti di abbattere le barriere formali e attingere dalle competenze, esperienze e dei servizi di ciascuna delle due entità per massimizzare il potenziale della, garantire une accrescere ilin modo uniforme sul territorio.“La costituzione di Canon Solutions Italia è per me motivo di particolare orgoglio perché rappresenta un tassello formale di un processo che abbiamo avviato da tempo, mettendo in dialogo due società, filiali di fatto sempre più affini, sia per processi di lavoro sempre più integrati, che per piattaforme – dal CRM al sistema informativo – nell’ottica di costruire un’unica organizzazione, sempre più coesa e proiettata nel futuro. È per questa ragione che ritengo che questo sia un successo delle persone, prima ancora dell’azienda: da mesi lavoriamo in sinergia come un unico grande team, cogliendo il valore delle singole entità ma anche condividendo obiettivi e opportunità comuni così da portare risultati di business senza precedenti” – commentache prosegue: “Sono convinto che la passione e la tenacia dimostrate dalle nostre persone in questi mesi possano continuare a fare la differenza all’interno e all’esterno dell’azienda”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita