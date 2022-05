Samsung Electronics presenta la nuova era della tecnologia MicroLED

The Wall vanta anche una tecnologia leader del settore. Prima di tutto, con Multi View, The Wall consente di riprodurre simultaneamente fino a quattro sorgenti su un solo schermo, senza richiedere altri splitter per la visualizzazione di contenuti dinamici. A questo si aggiunge la tecnologia Black Seal integrata nel display a creare una tela uniforme che dona livelli di nero più puri, con una sottilissima pellicola riflettente grazie a cui si riducono al minimo i riflessi della luce esterna. Inoltre, con un’elaborazione a 20 bit, The Wall si caratterizza per una straordinaria qualità dell’immagine e un’esperienza di visualizzazione fluida, supportata da una luminosità di picco di 2.000 nit per una nitidezza sempre maggiore.

Un’altra serie che sarà presentata quest’anno a Barcellona è The Wall All-in-One (modello IAB), disponibile in tre diversi modelli: 4K da 146 pollici, 2K da 146 pollici e 2K da 110 pollici. L’innovazione di questo incredibile display di ultimissima generazione non si limita all’esperienza visiva, ma abbraccia anche l’installazione. La risoluzione standard di The Wall All-in-One è il formato 16:9. Il prodotto, in vendita solo online, sarà disponibile in tutto il mondo dopo l’ISE 2022.

presenta il futuro dellaalla fiera Integrated Systems Europe (ISE) 2022 di Barcellona, dove presenta nuovi display versatili, in particolare tre nuovi modelli di"La tecnologia MicroLED definirà il futuro dell'innovazione nel campo dei display. Dal settore del lusso all'ospitalità e fino al mondo dei viaggi, il MicroLED possiede un potenziale infinito che consente alle aziende di ottenere risultati sempre migliori", ha affermatodi. "L'ISE è la più grande fiera al mondo di questo tipo e siamo entusiasti di svelare qui la nostra line-up ampliata di The Wall. La tecnologia di ultimissima generazione di The Wall presenta vantaggi che superano ogni aspettativa, trasformando le imprese e aprendo la strada a nuove opportunità".Quest'anno, all'ISE, Samsung svelerà ildi(modello IWB), un innovativo display MicroLED modulare che offre esperienze di visualizzazione immersive su uno schermo di grande formato ad alta risoluzione. Il modello IWB sarà disponibile nelle versioni con passo dei pixel di 0,63 e 0,94 mm: nella line-up di The Wall, il pitch di 0,63 mm diventa il più ridotto in assoluto. Il nuovo display è ora preordinabile in tutto il mondo. Il 'micro passo' dei pixel dell'IWB garantisce un'immagine ancora più dettagliata targata Samsung e una gamma dinamica più ampia con una frequenza di fotogrammi di 120 Hz, HDR10/10+ e LED HDR. Dopo l'installazione, The Wall offre una grande varietà di dimensioni dello schermo, permettendo di guardare film in 4K su 110 pollici fino a raggiungere l'incredibile risoluzione 8K sui 220 pollici, per soddisfare qualsiasi esigenza di consumatori e aziende. Questa capacità di risoluzione è ottimizzata da un potente processore Micro AI (intelligenza artificiale), che analizza all'istante ogni secondo dei contenuti e ottimizza la qualità dell'immagine eliminando al tempo stesso il rumore.