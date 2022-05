Dynabook amplia la gamma Satellite Pro C40 con i processori Amd Ryzen

ha annunciato l'ampliamento della sua gamma di notebook business Satellite Pro C40 con processori. Con un peso di appena 1,52 kg e uno spessore di soli 18,9 mm, il Satellite Pro C40D-B è facile da trasportare ed è tra i notebook più sottili della gamma, perfetto per soddisfare le nuove abitudini lavorative in ufficio, a casa o in viaggio.Il nuovo notebook è pensato per offrire la tecnologia più avanzata per l'uso aziendale quotidiano. I potenti processori, fino a 32GB di memoria DDR4 in due slot configurabili, e le opzioni di archiviazione SSD fino a 512GB permettono al notebook di svolgere con estrema facilità anche le attività più impegnative. Per un'esperienza utente migliorata e una maggiore produttività, il C40D-B integra un ClickPad extra-large ed è dotato di un’incredibile durata della batteria, fino a 11,5 ore, perfetto per il lavoro mobile.Il C40D-B offre tutti le funzionalità di sicurezza essenziali per proteggere i dati di dipendenti e azienda, indipendentemente da dove si trovino. Il modulo TPM (Trusted Platform Module) 2.0, basato su firmware del dispositivo, assicura che le informazioni sensibili vengano criptate rimuovendo il rischio di intrusioni esterne, mentre le opzioni di password utente e amministratore, così come l'accesso tramite SecurePad opzionale impediscono gli accessi non autorizzati. Inoltre,aiuta a prevenire furti.Il Satellite Pro C40D-B è dotato di una serie di opzioni di connettività e di collaborazione per un’esperienza d’uso efficiente. La porta USB Type-C garantisce funzionalità di ricarica, connessione e visualizzazione, mentre HDMI full-size, 2 x USB Type-A 3.1 e il lettore di schede MicroSD permettono di collegare un display e altri accessori.Inoltre,assicurano velocità di connessione e download, mentre la porta Gigabit-LAN offre un rapido accesso alle risorse di rete in ufficio. E quando è necessario restare in contatto con clienti e colleghi che si trovano in luoghi diversi, il notebook C40D-B non si fa trovare impreparato: la webcam HD, gli altoparlanti e il microfono integrato, compatibile con Cortana, forniscono un suono potente e immagini nitide per videochiamate di alta qualità. Il device è inoltre dotato di uno slot per microfono/cuffie che permette agli utenti il collegamento.Il Satellite Pro C40D-B sarà disponibile da giugno 2022.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita