Samsung Smart Monitor: un best seller da un milione di dispositivi venduti

ha annunciato che le vendite complessive della seriehanno superato un milione di dispositivi a livello globale.I nuovi schermi multifunzione supportano Smart Hub, garantendo un ambiente perfetto per la casa, l'ufficio e la scuola senza la necessità di collegarsi a un PC o a qualsiasi altro dispositivo esterno. Inoltre, il monitor permette agli utenti di usufruire di una serie di servizi di streaming come Netflix, Samsung TV Plus e YouTube.Sulla scia della popolarità del primo Smart Monitor lanciato alla fine del 2020, Samsung quest'anno ha ampliato ulteriormente la line-up. Al momento, Samsung ha in catalogo 11 Smart Monitor premium, tra cui M8, M7 e M5. In particolare,presenta l'iconico design sottile di Samsung ed è disponibile in quattro accattivanti nuovi colori - Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue e Spring Green. Il design elegante di M8 si integra bene in qualsiasi ambiente, soddisfacendo così le diverse esigenze degli utenti.Inoltre, la SlimFit Cam rimovibile di M8, l'app chee altre tecnologie di visualizzazione innovative sono i principali fattori responsabili della sua popolarità, in quanto gli utenti si sono ormai adattati a nuovi stili di vita - come il lavoro da remoto e la didattica a distanza.Samsung ha iniziato a raccogliere preordini per l'M8 negli Stati Uniti, Germania, Francia e in molti altri paesi il 28 marzo 2022. Nel primo trimestre, le vendite della serie Smart Monitor, comprese le vendite in preordine di M8, sono aumentate di circa il 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.