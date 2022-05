realme lancia gli smartphone della serie narzo 50 in Europa

realme ha lanciato i nuovi smartphone della serie narzo 50 in Europa: narzo 50 5G, in due colori (Hyper Black & Hyper Blue) e due diverse configurazioni a partire da € 229,99 nella versione da 4 GB + 64 GB e € 259,99 nella versione da 6 GB + 128 GB; narzo 50 4G è disponibile in due colori (Speed Black & Speed Blue), al prezzo di € 219,99 nella configurazione 4 GB + 128 GB; narzo 50A Prime è disponibile in due colorazioni (Flash Black & Flash Blue) al prezzo di € 169,99 nella configurazione 4 GB + 64 GB.







- Sleek 5G Gaming Ninja - è dotato di processore, che adotta un processo di produzione avanzato a 6 nm e combina due potenti core Arm Cortex-A76 "Big" con CPU octa-core che opera fino a 2.4GHz. narzo 50 5G ha una batteria dae una potente ricaricacon, che rileva in modo intelligente l'ambiente del segnale circostante in base allo scenario di utilizzo dell'utente e passa in modo smart da 4G o 5G, riducendo il consumo energetico del telefono del 30%.Inoltre, è dotato di un'avanzata, composta da unae da un obiettivo per ritratti in bianco e nero. Lasoddisfa le diverse esigenze degli utenti in fatto di selfie grazie alla modalità AI Beauty & Portrait. narzo 50 5G adotta un ampiocon un'elevata frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento massima di 180Hz. narzo 50 5G è dotato di un'esclusivache consente di godere di prestazioni potenziate fino a 5 GB di RAM dinamica rispetto alla RAM originale dello smartphone durante le sessioni di gioco.Lo smartphone adotta il designed è disponibile in due coloriHyper Blue e Hyper Black - e in due varianti di memoria 4 GB + 64 GB al prezzo di € 229,99 e 6 GB + 128 GB al prezzo di € 259,99. Lo smartphone sarà disponibile a partire dal 25 maggio dalle ore 12:00 su realme.com/it/ e Amazon.