Anche il 2022 inizia in forte crescita per iliad Italia

Continua la crescita di: 8,8 milioni di utenti e 214 milioni di euro di fatturato nel primo trimestre del 2022, confermano il trend positivo dell'operatore. Nella prima parte del 2022,si sono uniti all'operatore.Il fatturato del trimestre ammonta, in crescita del 13,9% rispetto allo stessointervallo del 2021, con un EBITDAaL positivo di 40 milioni di euro.Non si ferma nemmeno, che ad oggi conta 26 Flagship Store – ben 8 in più rispetto ad un anno fa – e 4.077 altri punti vendita tra Simbox, iliad Corner, iliad Point e iliad Express diffusi presso supermercati, grande distribuzione, bookstore, edicole e tabaccherie. Nel complesso, la rete di distribuzione è cresciuta anno su anno più del 35%.A livello europeo, nel primo trimestre del 2022 il Gruppo iliad presenta un fatturato di 1,9 miliardi di euro,, spinto dalla crescita di utenti fissi e mobili in Italia, Francia e Polonia. Sale anche il numero di utenti in tutti e tre i mercati, sia per i servizi mobili che per quelli di rete fissa.Con il lancio dellaa fine gennaio, iliad sta ora rivoluzionando anche il mondo della linea fissa, grazie alla connessione che permette velocità in download fino a 5 Gbit/s e in upload fino a 700 Mbit/s.