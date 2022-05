Cisco: nuovi dispositivi Webex per migliorare il lavoro da remoto

Cisco ha presentato in questi giorni due nuove soluzioni che permettono a dipendenti e ad aziende di svolgere la propria attività di lavoro a distanza in maniera efficiente e inclusiva.

La prima soluzione si chiama Webex Room Bar , ed è in grado di trasformare le piccole sale e gli spazi per riunioni in veri e propri hub per la collaborazione intelligente. Il dispositivo utilizza infatti l'intelligenza artificiale per assicurarsi che tutti i partecipanti alla riunione siano perfettamente inquadrati tramite la fotocamera grandangolare da 12 MP con zoom digitale 5x, in modo da far sentire tutti egualmente coinvolti. L’audio spaziale integrato fa sì che i partecipanti alla riunione si sentano come se fossero nella stessa stanza, mentre la funzionalità di eliminazione del rumore di fondo abilitata sempre dall'intelligenza artificiale - riduce al minimo le interferenze permettendo ai partecipanti di ascoltare la conversazione senza alcun disturbo. Inoltre l'interoperabilità video con terze parti permette di partecipare a qualsiasi riunione, incluse quelle Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

La seconda soluzione ottimizza invece l'utilizzo di scrivanie condivise, un fenomeno sempre più frequente nel nuovo mondo del lavoro a distanza. Con Cisco Desk Camera 1080p è possibile quindi personalizzare la propria postazione di lavoro: basta collegarsi con il proprio profilo Webex personale e iniziare a collaborare come se si fosse tutti nella stessa stanza. La Desk Camera 1080p è dotata di microfoni omnidirezionali e della funzionalità di riconoscimento dei volti, e offre inoltre le migliori funzionalità di esposizione e messa a fuoco automatiche e bilanciamento del bianco. Lo zoom digitale 4x, il sensore di immagine da 8 MP e il campo visivo di 83 gradi offrono agli utenti un'esperienza eccezionale.

Inoltre Cisco ha sviluppato, in collaborazione con Google,

Progressive Web Application (PWA) per Webex Meetings, destinata a tutti i dispositivi Chrome OS

. PWA coniuga la semplicità della tecnologia web-based alla solidità delle applicazioni on-premises: il risultato si traduce in una maggiore flessibilità nella giornata lavorativa, il tutto nell'ambiente browser preferito. Gli utenti possono infatti partecipare in modo sicuro a riunioni e webinar direttamente dal proprio desktop Chromebook. È sufficiente effettuare il login per avviare il video, condividere o registrare i contenuti senza dover aprire il browser per inserire l'URL. Ciò riduce il numero di finestre aperte e favorisce la concentrazione.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita