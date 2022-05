Xperia 10 IV: il nuovo smartphone ultraleggero ad alta autonomia

ha presentato il nuovo smartphone, sviluppato in modo specifico per racchiudere in un corpo leggero e compatto una batteria con capacità elevata e un concentrato di esclusive tecnologie Sony, dando vita a uno smartphone di fascia media con ottimi livelli di prestazioni, qualità e portabilità.Grazie alla potenza della batteria e al design leggero e maneggevole, Xperia 10 IV combina prestazioni rapide e la possibilità di usare il dispositivo per tutta la giornata, senza bisogno di ricaricare. A livello mondiale, si tratta del più leggero smartphone 5G dotato di una batteria, che garantisce tutta l’energia necessaria per usare Xperia 10 IV dall’alba al tramonto, e ancora oltre. Il sistemaassicura la massima affidabilità dell’autonomia, anche dopo tre anni di utilizzo. Monitorando il telefono durante la carica per evitare che si sovraccarichi, il sistema riesce infatti a mantenere in buono stato la batteria più a lungo.Con un peso di, Xperia 10 IV è leggero e semplice da maneggiare in ogni situazione, dalla realizzazione di foto e video al gaming, dalla navigazione fino ai messaggi e alle chiamate. Inoltre, la riduzione di 1 mm dell’altezza e della larghezza della cornice regala al modello un’ampiezza di 67 mm, naturalmente comoda per la tua mano.Grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP65/68, Xperia 10 IV è perfetto per la vita quotidiana, adatto a un utilizzo senza pensieri anche durante le sessioni di corsa o i momenti di relax a bordo piscina. Il display di Xperia 10 IV è dotato di, con il solido vetro Gorilla per garantire una protezione migliore contro graffi e cadute. Lagestisce agevolmente tutte le app, i film, i giochi e molto altro, con prestazioni elevate e consumi efficienti, per una connettività superiore.Xperia 10 IV, in Italia, è proposto nella colorazione nera.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita