Apple presenta i nuovi cinturini Pride Edition per Apple Watch

In occasione del mese del Pride, a giugno,lancia due nuovi cinturini Pride Edition con quadranti dinamici a tema a sostegno del movimento per l'uguaglianza e le comunità LGBTQ+ di tutto il mondo. Lodi quest'anno ha colori sfumati con la parola "pride" intessuta direttamente nel cinturino. Apple lancerà inoltre una nuova campagna Shot on iPhone dedicata al Pride su Instagram che catturerà l'essenza di artisti e figure di spicco della comunità LGBTQ+ di tutto il mondo.Da tempo Apple sostiene le associazioni che promuovono i diritti della comunità LGBTQ+ e si battono per un cambiamento positivo nella società, da Encircle, che fornisce programmi e servizi alle persone LGBTQ+ e alle loro famiglie, a The Trevor Project, la più grande associazione a livello mondiale per la prevenzione del suicidio e l'intervento in caso di crisi per giovani LGBTQ+. Tra le altre associazioni sostenute da Apple vi sono Equality Federation Institute, Equality North Carolina, Equality Texas, Gender Spectrum, GLSEN, Human Rights Campaign, ILGA World, The National Center for Transgender Equality, PFLAG e SMYAL.