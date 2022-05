Sony: in arrivo le nuove cuffie WH-1000XM5 con sistema di eliminazione del rumore

Le

integrano il sistema Quick Access, che permette di configurare le cuffie per riprendere la riproduzione su Spotify con solo un paio di tocchi, senza bisogno di accedere allo smartphone.

Le cuffie WH-1000XM5 saranno disponibili nelle versioni nera e argento platino a partire dalla fine di maggio 2022.

ha presentato le ultime arrivate nella serie 1000X, le cuffie con sistema di eliminazione del rumore WH-1000XM5 , pensate per generare esperienze di ascolto immersive e prive di distrazioni con l’implementazione di tecnologie innovative, che migliorano ulteriormente la cancellazione del rumore e la qualità audio già apprezzate nel precedente modello, fino a livelli inediti nel settore.Le cuffiesono state create a partire dalla migliore tecnologia di cancellazione del rumore di Sony, con due processori che controllano otto microfoni per ridurre drasticamente il rumore, in particolare nel range di frequenze medio-alte, e un Auto NC Optimizer, che ottimizza automaticamente la cancellazione del rumore in base all’ambiente. Per chi desidera immergersi nel lavoro anche seduto al tavolino di un bar affollato o per chi vuole rilassarsi nella frenesia di un vagone della metropolitana all’ora di punta,genera un ambiente di ascolto impeccabile e totalmente immersivo.Con l’aiuto del processore integrato V1,sfrutta appieno il potenziale del processore di cancellazione del rumore HD QN1 di Sony, mentre lo speciale driver da 30 mm perfeziona ulteriormente i risultati. Queste caratteristiche migliorano la nitidezza del suono e la riproduzione dei bassi, creando un effetto di soppressione del rumore senza rivali, per isolarsi completamente dal mondo in ogni situazione.Le cuffiedefiniscono uno standard completamente nuovo nel settore dell’audio di alta qualità. La meticolosa selezione dei materiali e l’attenzione per l’assemblaggio tipiche di Sony permettono di riprodurre le tracce preferite proprio come sono state pensate dall’artista.L’unità driver da 30 mm progettata in modo specifico per questo prodotto, con una cupola leggera e rigida in materiale composito a base di fibra di carbonio, migliora la sensibilità alle alte frequenze, generando risultati più naturali. Tra le tecnologie esclusive di Sony applicate a questo modello, anche la saldatura premium priva di piombo, che contiene una quota di oro per una connettività eccellente e circuiti ottimizzati per una resa nitida e coerente su qualsiasi traccia.Con o senza cavo, si può optare, grazie alla tecnologia di codifica audio LDAC, sviluppata da Sony e adottata dall’intero settore. Tutta la musica verrà riconvertita a un suono di alta qualità tramite DSEE Extreme, che esegue l’upgrade dei file musicali digitali in tempo reale, consentendo di apprezzare tutti i minimi dettagli voluti dagli autori dei brani.Il modello è rifinito con un nuovo materiale in morbido simil pelle, con meccanismo di regolazione integrato senza soluzione di continuità. Grazie alla sua morbidezza, il nuovo materiale sintetico si adatta perfettamente alla testa, riducendo la pressione sulle orecchie e contribuendo a bloccare il rumore esterno, per consentire esperienze di ascolto prolungate senza alcun fastidio.