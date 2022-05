WindTre prima in Italia a lanciare gli smartphone OnePlus

WindTre è il primo operatore in Italia a proporre i prodotti del marchio OnePlus e ad offrire nei propri negozi l’ultimo smartphone del brand, OnePlus NORD 2T 5G.



Nei WindTre Store sarà possibile acquistare il device con il piano ‘Di Più Unlimited 5G’, che comprende Giga e minuti illimitati, a partire da 6,99 euro in più al mese rispetto al costo dell’offerta.

OnePlus Nord 2T 5G dispone del chip MediaTek Dimensity 1300 che offre una velocità fino a 3 GHz, consente prestazioni di gioco eccezionali e ottimizza il consumo energetico, oltre ad assicurare un miglior controllo della temperatura con HyperEngine 5.0.

Lo smartphone, dallo spessore di soli 8,2 millimetri e con un peso di 190 grammi, offre il vantaggio della ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W che alimenta la batteria a doppia cella da 4.500 mAh in soli 27 minuti. OnePlus Nord 2T5G dispone, inoltre, di un potente sistema di fotocamere sul retro, composto da un sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, con un campo visivo di 120°, che consente di catturare più immagini in ogni scena, e da un obiettivo mono da 2 MP.

Lo smartphone, oltre al sensore frontale da 32 MP, ha anche la modalità Nightscape aggiornata, per avere una fotografia di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla potenza e alla capacità di calcolo dell'IA del chipset MediaTek Dimensity 1300. L’ampio display FHD+ AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz permette un’esperienza d’uso veloce e fluida.

OnePlus Nord 2T5G è dotato del sistema operativo OxygenOS 12.1, basato su Android.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita