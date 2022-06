Toshiba ha annunciato il nuovo P300, hard disk da 2TB per PC desktop con velocità di 7200RPM

Toshiba

ha annunciato gli hard disk high-spin per PC desktop

P300

da 3,5 pollici

con una capacità di archiviazione pari a 2TB

.

Grazie alla tecnologia Shingled Magnetic Recording (SMR), le unità per PC desktop P300 garantiscono prestazioni elevate. La sovrapposizione delle tracce consente di ottenere una maggiore densità di dati, in modo da richiedere solo la superficie magnetica necessaria per una lettura corretta. Questo rappresenta un vantaggio rispetto alla registrazione magnetica convenzionale (CMR), dove le tracce devono essere distanziate l’una dall’altra. Di conseguenza, la tecnologia SMR consente di raggiungere capacità più elevate nella stessa area magnetica di un'unità CMR, con una conseguente riduzione del total cost of ownership (TCO). L'architettura della cache permette di ridurre i problemi di riscrittura random.Il modello P300 highspin da 2TB integra un buffer da 256 MB, che garantisce una velocità di trasferimento costante fino a 210 MiB/s[3], del 19% superior rispetto alla serie standard di unità per PC Desktop P300. Questi dati dimostrano come le nuove unità P300 rappresentino la scelta ideale per soddisfare le crescenti esigenze di desktop computing, applicazioni web, gaming e archiviazione dei dati. I nuovi HDD di Toshiba saranno disponibili nel terzo trimestre del 2022.



