Con watchOS 9 nuove esperienze e funzioni per personalizzare il proprio Apple Watch

ricche di dettagli. L’app Allenamento aggiornata offre metriche evolute, viste, ed esperienze di workout ispirate ad atleti e atlete di alto livello per aiutare l’utente a fare attività fisica come mai prima. watchOS 9 introduce l’analisi delle fasi del sonno e la nuova funzione “Cronologia fibrillazione atriale” approvata dalla FDA, che fornisce informazioni ancora più dettagliate sulla salute cardiaca dell’utente. Con la nuova app Farmaci, gestire, comprendere e monitorare l’assunzione di medicinali è facile e riservato.



La developer beta di watchOS 9 è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su

. La beta pubblica sarà invece disponibile per gli utenti watchOS il prossimo mese su

. watchOS 9 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 4 e successivi abbinati ad iPhone 8 o successivi e iPhone SE (seconda generazione) o successivi con iOS 16.

ha presentato in anteprima watchOS 9 , che arricchisce di nuove funzioni ed esperienze uleriormente migliorate il sistema operativo perChi ha un Apple Watch ora può scegliere tra ancora più quadranti, con complicazioni altamente personalizzabili e“Persone di tutto il mondo amano Apple Watch perché le aiuta a rimanere in contatto con i loro cari, a essere più attive durante la giornata e a prendersi cura della propria salute”. “In autunno, watchOS 9 migliorerà ulteriormente l’esperienza Apple Watch con informazioni scientificamente provate su attività fisica, sonno e salute del cuore. Inoltre, l’utente potrà personalizzare il suo Apple Watch in modi ancora più creativi.”